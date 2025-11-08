Una vela de algodón de azúcar y una cerveza de cochinilla: las nuevas propuestas de la Feria del Sureste

A sus 23 años, Nayara Suárez lleva cuatro dedicándose al mundo de la artesanía, primero estampando vinilos en vasos, camisas y joyeros, luego con sublimaciones en tazas, piedras y gorras y ahora elaborando velas con aromas tan característicos como el capuccino, algodón de azúcar, miel, pistacho o naranja, algunas de ellas con formas de postres como natillas o galletas. Y es que esta joven ingeniense se formó y trabajó como repostera, unas técnicas que ha impreso en las creaciones que vende en la Feria del Sureste, que hasta este domingo a las 15.30 horas celebra su vigesimosegunda edición en la Avenida de Carlos V de Carrizal y en la que participan más de 170 artesanos y productores agroalimentarios ubicados en 150 carpas. El evento acoge también actuaciones folclóricas, humor, exposición de ganado y actividades infantiles

A Nayara su pasión por la artesanía no le viene de cuna, como en tantas ocasiones ocurre que un trabajo sobrevive a varias generaciones de una misma familia. Se lanzó a la aventura ella sola. «Tenía 19 años y estaba en mi habitación, sola, pensando que quería emprender», señala. Hasta que se le encendió la chispa con aquellos primeros vinilos. Así, por la mañana trabajaba como repostera y por la tarde se dedicaba a la artesanía. «La repostería me sirvió para algo en este concepto de la decoración», añade una joven que también vende velas con forma de macaron francés con aromas de fresa y nata, chuches y chocolate, y con la silueta de una galleta y esencias de galleta María, melocotón, fresa, kinder, canela y manzana. Las velas las envasa en tarros de yeso, también hechos a mano.

Sara Hernández reutiliza el textil para elaborar bolsos, riñoneras o chaquetas. / ANDRES CRUZ

Ahora Nayara puede vivir de este trabajo bajo la firma Neybril y que ya le ha reportado grande satisfacciones durante los dos primeros días de esta feria, en la que participa por primera vez. «Hoy [por ayer] no pude ni tomarme el café porque nada más abrir ya tenía gente dentro del puesto», relata una emprendedora que se apuntó en este evento para darse a conocer directamente al público, aunque ya impulsa su trabajo en sus perfiles de redes sociales.

Algunos artesanos comparten las carpas

Nayara es una de las artesanas que este año comparte carpa, en su caso con Verónica del Pino Viera, una ingeniense especialista en telas y quien a través de su empresa Artes Espirituales confecciona faldas, pañuelos, pulseras, sombreros y collares. Sus propuestas están vinculadas al mundo afro-cubano y a la religión Yoruba y por eso ofrece grandes y llamativos paños que representan a Oyá, un dios orisha. Todos los bordados los hace a mano y además incluye en sus telas distintas técnicas de patchwork.

Verónica empezó a bordar hace 13 años «por una crisis personal» y por ahora sigue siendo una afición, puesto que se dedica al sector de la hostelería, aunque se forma en un ciclo de vestuario para espectáculos y se especializa en telas para tronos.

A pocos metros, la artesana Hortensia Milán recicla envases de todo tipo para convertirlos en objetos de decoración. Así, un bote de garbanzos se transforma en un recipiente para guardar caramelos decorado con dibujos infantiles creados con las técnicas de decoupage -recorte de servilletas- o del craquelado, un efecto rugoso que crea con cáscaras de huevo. Lo mismo hace con botellas de vino o trozos de madera.

Carmelo Pérez y Carmelo González presentan Sangre de Dioses, la nueva cerveza artesanal elaborada con cochinilla. / ANDRES CRUZ

En la feria hay veteranos como Lorenzo Pérez, productor de cochinilla, para presentar junto a su socio Carmelo González la cerveza Sangre de Dioses, una nueva bebida dorada, de fermentación alta y 5,3 grados que solo ha ofrecido para degustar puesto que está a la espera de que el ministerio apruebe la cochinilla como insecto comestible para poder comercializarla. Pero también nuevos perfiles como el de Diana Sinohá, una ecuatoguineana afincada en la isla desde hace 23 años que desde hace cinco se dedica a la alfarería artística. «Una manera de conservar nuestra cerámica es que los niños se sientan identificados», señala, de ahí que elabore figuras como muñecos de nieve o duendes, «no es acercar a la gente a la cerámica antigua como porrones o vasijas, sino a algo más funcional para que vea oportunidades de tener una pieza de barro en casa».

Muy cerca de ella, Sara Hernández confecciona alpargatas con telas que trae de sus viajes por Europa y África y crea nuevas piezas de ropa con prendas reutilizadas. Así, con restos de vaqueros crea nuevas riñoneras, bolsos y chaquetas bajo la firma Achigea. «Existe una problemática ambiental muy importante y es necesario que la ropa tenga una segunda vida», concluye Sara, también educadora ambiental.