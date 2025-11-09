Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: sus meriendas son irresistibles

Un rincón acogedor donde disfrutar sus elaboraciones sin prisas

La Cafetería Miel y Limón tiene opciones para todos los gustos

La Cafetería Miel y Limón tiene opciones para todos los gustos / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Las cafeterías están en auge, cada vez son las personas que eligen pasar las tardes o las mañanas de trabajo o estudio en estos espacios, aprovechando el tiempo mientras disfrutan de cafés de especialidad, acompañados de algo dulce o salado.

La cafetería Limón y Miel se ha convertido en un lugar idílico para quienes buscan desconectar mientras prueban productos de calidad en un entorno acogedor y tranquilo.

Brunch o merienda

La cafetería Limón y Miel se ha consolidado como un lugar perfecto para los amantes del brunch y las meriendas, ya que cuenta con una gran variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos.

Puedes desayunar un café o elegir uno de los once zumos saludables que se ofrecen en carta, acompañados de diferentes opciones dulces o saladas.

Para el brunch, se puede optar por una de sus combinaciones saladas y acompañarla con cookies de distintos sabores, crepes o tortitas, todo ello, se puede personalizar añadiendo toppings por 0,50 euros.

Este establecimiento es ideal para disfrutar con amigos o en familia, con elaboraciones de calidad que se adaptan a todos los gustos.

Especialidades de la casa

La cafetería cuenta con bocadillos elaborados con pan brioche o rústico, que son la especialidad de la casa y una de las opciones más demandadas por los clientes:

  • Brioche ahumado: crema de pollo desmenuzado con mayonesa ahumada, bacon en polvo, tomate, pepinillo encurtido y queso ahumado (4,40 €)
  • Brioche vegetal italiano: mayonesa de pesto, mozzarella, tomate Cherry natural o confitado, tomate seco, albahaca, huevo y aguacate (4,70 €)
  • Rústico de pollo: champiñones, cebolla caramelizada, rúcula, queso parmesano, tomate seco y mayonesa trufada (5 €)
  • Rústico de mozzarella: tomate seco, tomate cherry, cebolla encurtida, pesto y espinacas (5 €)
  • Brioche de pata: rúcula, aguacate, bacon, cebolla crujiente y salsa de la casa (4,40 €)
  • Rústico o focaccia mortadela: crema de stracciatella, pesto verde, mortadela italiana y pistacho (4,40 €)
  • Brioche Ibérico: ibérico, pesto, mozzarella y rúcula (4,40 €)

Además, el local ofrece otras opciones saladas como pulgas, bocatas, sandwiches, brioches y croissants. También disponen de pan de espelta y miel, de millo y sin gluten (+ 2 €), perfectos para combinar con sus tostas o elaboraciones saladas.

Horario y ubicación

La cafetería Limón y Miel se encuentra en la calle Luján Pérez, 9, en Santa María de Guía de Gran Canaria (La Atalaya). Su ubicación lo convierte en una parada ideal para los vecinos y turistas que busquen disfrutar de un desayuno o merienda con una gran variedad de opciones.

Noticias relacionadas y más

El establecimiento abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00, y por la tarde de 16:30 a 20:00 horas. Los sábados y domingos reducen su horario laboral, de 9:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
  3. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  4. La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
  5. Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
  6. La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
  7. Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
  8. Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea

Censura en Valsequillo: todos contra Atta tras 14 años en la Alcaldía

Censura en Valsequillo: todos contra Atta tras 14 años en la Alcaldía

Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: sus meriendas son irresistibles

Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: sus meriendas son irresistibles

Gran Canaria suma 12 playas cerradas al baño por el vertido

Gran Canaria suma 12 playas cerradas al baño por el vertido

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Una vela de algodón de azúcar y una cerveza de cochinilla: las nuevas propuestas de la Feria del Sureste

Una vela de algodón de azúcar y una cerveza de cochinilla: las nuevas propuestas de la Feria del Sureste

Dos ladrones estampan un coche robado contra un supermercado tras su segunda fuga en 10 horas en Gran Canaria

Dos ladrones estampan un coche robado contra un supermercado tras su segunda fuga en 10 horas en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prepara una central eléctrica flotante para el otoño de 2026 contra los apagones en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prepara una central eléctrica flotante para el otoño de 2026 contra los apagones en Gran Canaria

Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”

Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”
Tracking Pixel Contents