Censura en Valsequillo: todos contra Atta tras 14 años en la Alcaldía

Las aguas bajan revueltas en Valsequillo y más aún después de que esta semana los grupos políticos de la oposición y la edil no adscrita materializasen en el registro municipal la moción de censura contra Francisco Atta que llevaba fraguándose, como poco, un mes. O al menos ese fue el tiempo que los distintos grupos estuvieron esperando por el voto definitivo del PSOE de Víctor Navarro después de anunciar públicamente su apoyo a la moción impulsada por Juan Carlos Hernández Atta –aunque realmente se venía gestando desde que la edil Lucía Melián dejó el gobierno, dejándolo en minoría y se pasó a no adscrita– y que se debatirá el día 18 de noviembre.

«En Valsequillo nos conocemos todos», ya avisó Atta esta semana, en su reacción al anuncio de la moción. Y no le falta razón. En los diferentes partidos políticos hay familiares y amistades de toda la vida que se conocen desde hace muchos años y que conviven en el municipio. Como dato, Juan Carlos Hernández Atta, el impulsor de la moción de censura, es primo del actual alcalde Francisco Atta.

Y un detalle no menor es que el partido Asamblea de Barrios (Asba), que se presentó por primera vez a las elecciones en 1983, es el germen de todos los partidos políticos locales que hay en la actualidad en Valsequillo. Los disidentes de Asba se han ido organizando en el tiempo hasta formar Asamblea Valsequillera, Plataforma Tajisnate Por Valsequillo y Valsequillo Plural. Y ahora registraron la moción.

Los rivales políticos Asamblea Valsequillera (Asava), El Cambio Necesario, la coalición de PSOE y Valsequillo Plural (VPL), y Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo, suscribieron el documento, que también contaba con la firma de la concejala no adscrita Lucía Melián. Los siete concejales argumentaron que la moción «nace de un compromiso compartido con la estabilidad y la gestión eficaz, y no de intereses partidistas», y añadieron que su único propósito «es reencauzar el rumbo del municipio y devolver la confianza a la ciudadanía». «El estado en que se encuentra nuestro municipio exige actuar con responsabilidad y determinación, pensando exclusivamente en el bienestar colectivo», subrayaron los ediles de la oposición.

Por su parte, Francisco Atta defendió su gestión al frente del Ayuntamiento como alcalde, cargo que ocupa desde hace 14 años consecutivos. Atta fue contundente al asegurar en su intervención del miércoles, un día después de que la moción fuera presentada, que «este es un pacto de perdedores apoyado por una tránsfuga», además de culpar al PSOE de faltar a su palabra al haberle asegurado que no apoyaría la moción y de hacer pinza con Nueva Canarias para derrocarlo, como ya ocurriría en otros municipios como San Mateo, Guía y Agaete, todos ellos con alcaldes que se han incorporado al nuevo proyecto político Municipalistas Primero Canarias.

Asociación de Barrios lleva gobernando el municipio de Valsequillo desde el año 1987 hasta la actualidad, con la excepción del mandato 2007-2011. En una población que el año pasado no superaba los 10.000 habitantes, se presentaron en las últimas elecciones municipales de 2023 un total de 10 partidos políticos, logrando representación siete. Estos son sus protagonistas.

Francisco Atta

Lleva 14 años como alcalde de Valsequillo. Se ha presentado a cuatro elecciones municipales con Asociación de Barrios (Asba) y las ha ganado todas. La primera fue en 2007, que las ganó pero un pacto entre Asamblea Valsequillera (Asava) con el PP no le permitió gobernar. En 2011 ganó por mayoría absoluta, con 7 concejales de un total de 13. En 2015 perdió un concejal y pactó con el PSOE, que aportó uno al gobierno, que era el socialista Víctor Navarro. En 2019 volvió a ganar, de nuevo por mayoría absoluta, mientras que en las últimas, tras perder un concejal, pactó con Coalición Canaria. Consiguió en las elecciones de 2023 un total de 2.006 votos.

Fabiola Calderín

Es la concejala de Coalición Canaria, socia de gobierno del equipo de Asba. Actualmente es la delegada de Política Territorial, Medioambiente, Urbanismo, Actividades Clasificadas, Vivienda, Obras Públicas, Aguas y Saneamiento. Sus orígenes políticos están en Asba, al que entró de la mano de Paco Sánchez, y fue concejala de 2003 a 2007, y estuvo en la oposición 2007 a 2011. Repitió de 2011 a 2015. En 2015 no fue en listas y al tiempo se incorporó a Coalición Canaria. Recibió el apoyo de 481 votantes.

Víctor Navarro

Entró a gobernar por primera vez en 2015 al 2019 con Asba, y fue responsable de las áreas de Servicios Sociales. En las siguientes elecciones de 2019 no obtuvo representación. Se volvió a presentar en 2023 como cabeza de lista de PSOE, haciendo coalición con Valsequillo Plural bajo el nombre El Cambio es Necesario y obtuvo 560 votos. Todos los grupos políticos de la oposición en Valsequillo llevaban un mes esperando a que Víctor Navarro se posicionara ante la moción de censura. El martes se despejaron todas las dudas y Navarro firmó el documento con el apoyo del PSOE insular y regional, que lo dio por bueno después de amenazarlo con abrirle expediente y expulsarlo si la apoyaba.

Lucía Melián

Se presentó con el equipo de Francisco Atta en la últimas elecciones. En 2015 fue suplente en las listas. Entró como concejala electa en 2019. En 2023 era responsable de las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico, Festejos, Juventud, Educación, Protocolo, Participación Ciudadana, Nuevas Tecnologías y Transparencia. Abandonó el grupo de gobierno en noviembre del año pasado, dejándolo en minoría, seis contra siete, y pasando a ser no adscrita pero conservando su acta. Su decisión abrió la puerta a la moción de censura que se materializó este martes, apoyada por todos los grupos de la oposición, Asamblea Valsequillera (Asava), El Cambio Necesario —coalición que comparten PSOE y Valsequillo Plural (VPL), Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, y que también contó con su apoyo, logrando así los siete concejales necesarios para gobernar con mayoría absoluta.

Eduardo Déniz

Actualmente es el portavoz de Valsequillo Plural. Eduardo Déniz fue concejal con Asba de 2011 a 2019, dos mandatos. El partido al que representa se formó en 2022.

Juan Carlos Hernández Atta

Impulsó la moción de censura en Valsequillo y será el próximo alcalde tras la votación prevista el próximo día 18 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Se presentó por Asamblea Valsequillera como candidato por primera vez en 2011, y se quedó en la oposición. En 2015, fue como cabeza de lista de Asava. Volvió a presentarse en las siguientes hasta la actualidad, sin poder gobernar porque los números no daban.

Ibán Medina

Representante de la Plataforma Vecinal Tajinaste Por Valsequillo. Activista en plataformas vecinales, empresariales y eventos populares, dio el salto a la política en las últimas elecciones de 2023, consiguiendo 489 votos y un concejal en la oposición. Es uno de los ediles que apoya la moción de censura y han pactado que asumirá alguna de las concejalías en el nuevo gobierno municipal.