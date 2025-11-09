Un centenar de civiles jura la bandera en Firgas

La plaza de San Roque acogió este sábado 8 de noviembre el primer acto de juramento o promesa a la Bandera de España para personal civil que se celebra en la Villa de Firgas, en el que han participado un total de 100 personas. El evento, organizado por la Agrupación del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (ACGMACAN) en colaboración con el Ayuntamiento de Firgas, tuvo como objetivo rendir homenaje a los firguenses y firguensas, y fortalecer los vínculos existentes entre el Ejército del Aire y del Espacio y la sociedad a la que sirve, garantizando su seguridad y bienestar.

El acto comenzó con la llegada del coronel jefe de la ACGMACAN, Carlos Forcano Forés, acompañado por el alcalde de la Villa de Firgas, Vicente Alexis Henríquez Hernández. Tras recibir los honores de ordenanza, el coronel Forcano pasó revista a la fuerza participante, compuesta por una Escuadra de Gastadores y tres secciones de la Agrupación del CGMACAN, así como la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y los guiones de las unidades del MACAN ubicadas en Gran Canaria.

El centenar de civiles que juró bandera en Firgas. / LP/DLP

Tras la ceremonia de juramento o promesa de fidelidad a la Bandera de España, tomó la palabra el coronel Carlos Forcano Forés, que comenzó su intervención felicitando a todos los jurandos por su compromiso en la defensa y los intereses de España, destacando la importancia de haber ratificado con este acto “vuestro derecho y vuestro deber constitucional de contribuir a la defensa de nuestro país”. "Hoy es un día especial para el Ejército del Aire y del Espacio, ya que, la celebración de la primera jura de bandera en esta localidad, nos ofrece la oportunidad para ponernos a disposición de los ciudadanos a los que servimos, y devolvemos al pueblo de Firgas el cariño y respeto con el que siempre nos ha tratado", manifestó el coronel Forcano.

Por su parte, el alcalde de la Villa, Alexis Henríquez, indicó que “para Firgas es un verdadero orgullo haber acogido este solemne acto de Jura de Bandera Civil del Ejército del Aire y del Espacio. Ha sido una jornada cargada de emoción y respeto, en la que nuestros vecinos y vecinas han podido reafirmar su compromiso con los valores del país”. Además, agradece al Ejército del Aire por haber escogido su municipio para la celebración de este acto tan significativo.

El evento continuó con la interpretación del himno del Ejército del Aire y del Espacio, seguido de un sentido homenaje a los que dieron su vida por España. Los actos concluyeron con un desfile terrestre de las fuerzas participantes por la avenida de la Constitución.