Decenas de personas se concentran en Agaete en solidaridad con Palestina

En la lectura del manifiesto se denunció la grave situación humanitaria en Gaza

Decenas de personas se reunieron este domingo, 9 de noviembre, en el Muelle Viejo de Agaete en una concentración en solidaridad con el pueblo palestino.

El acto tuvo como objetivo crear, no callar, y expresar públicamente la denuncia del genocidio que el gobierno de Israel continúa perpetrando sobre la población palestina, así como reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz con justicia.

Durante la concentración se dio lectura a un manifiesto en el que se denunció la grave situación humanitaria en Gaza y en el conjunto de los territorios ocupados, recordando que la ofensiva israelí ha dejado decenas de miles de personas asesinadas, en su mayoría mujeres y niños, además de la destrucción masiva de hogares, hospitales, escuelas y servicios básicos.

Las personas asistentes expresaron su rechazo a la impunidad internacional y a la pasividad de los gobiernos que, lejos de imponer sanciones o medidas efectivas, mantienen una complicidad política y económica con el régimen de ocupación.

Cortina de humo

En la concentración también se tuvo en cuenta que el supuesto alto el fuego, promovido por el gobierno ultraderechista de Estados Unidos, ha sido una "cortina de humo destinada a distraer la atención del genocidio y permitir a Israel reorganizar su ofensiva", mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado.

Por ello, desde Agaete, los manifestantes exigieron un alto el fuego inmediato y permanente.

El cumplimiento de las resoluciones internacionales y del derecho internacional humanitario, la imposición de sanciones políticas y económicas que obliguen a Israel a detener su actuación criminal, el fin de la ocupación y del proyecto de colonización del territorio palestino y el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a vivir en paz, dignidad y libertad fueron otras de las reclamaciones.

Creación colectiva

La concentración fue también un acto de creación colectiva y compromiso, en el que el arte y la palabra se unieron para romper el silencio ante el sufrimiento del pueblo palestino. Desde Agaete se quiso dejar claro que la indiferencia también es una forma de violencia y que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida.

TEMAS

Decenas de personas se concentran en Agaete en solidaridad con Palestina

