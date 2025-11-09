La Feria del Sureste cierra con éxito de ventas y más de 100.000 asistentes

La Feria del Sureste cerró este domingo su vigesimosegunda edición con un éxito de ventas y la asistencia de más de 100.000 personas durante los dos días y medio que dura el evento, según estimaciones de la organización. La buena acogida que ha tenido la feria durante todo el fin de semana, sobre todo el domingo, la mantienen como la gran cita de la comarca, un escaparate en el que en este ocasión han participado más de 170 artesanos y productores agroalimentarios de los municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. El evento cierra sus puestas con la vista puesta en la siguiente edición, que se celebrará en noviembre del próximo año en la Avenida de Ansite del Cruce de Arinaga, en Agüimes.

La próxima edición de la feria será en noviembre de 2026 en la Avenida de Ansite del Cruce de Arinaga

La jornada de ayer domingo fue sin duda la más multitudinaria de todas, ya que miles de personas abarrotaron la Avenida Carlos V de Carrizal desde primera hora de la mañana, pero sobre todo cuando llegó la hora de las actuaciones musicales en el escenario principal. Las intervenciones de Los Sabandeños, el verseador Yeray Rodríguez y el grupo Conciencia Urbana llenaron la avenida y apenas había huecos libres entre el escenario y el inicio de las carpas.

La artesana Noelia González muestra sus creaciones. / ANDRES CRUZ

El éxito de esta feria está, indicó Abel Gosheh, gerente de la Mancomunidad del Sureste, en la «cantidad y la calidad». En la cantidad, por el número de productores y que participa, uno de los mayores de todas las ferias de Gran Canaria, así como por la diversidad de creaciones que se ofrecen; y calidad porque en el ámbito de la artesanía existe una fusión entre los objetos tradicionales y los modernos, y en el de los productos agroalimentarios la oferta es «excelente».

Efecto dinamizador sobre los negocios de Carrizal

Abel Gosheh destaca también el efecto dinamizador que la celebración de la feria ha tenido en los negocios de la avenida comercial de Carrizal, sobre todo los de restauración porque la mayoría de los establecimientos estaban llenos. «Se ha conseguido dinamizar los comercios y las cafeterías», señala, «durante el fin de semana por la gran cantidad de asistentes y el miércoles y jueves por el propio personal de las empresas de montaje, que comía y cenaba en esos establecimientos».

Los Sabandeños, Yeray Rodríguez y Conciencia Urbana protagonizaron las actuaciones artísticas del domingo

Una vez más, en la Feria del Sureste han confluido los productores y artesanos más veteranos con quienes se han estrenado en esta edición y entre todos no solo han ofrecido sus productos y creaciones, sino que, en cierto modo también han convertido sus puestos en pequeños museos donde han mostrado el proceso de elaboración, como ha sido el caso de los artesanos de zurrones y cestería de juncos, quienes casi sin darse cuenta atraían la mirada de decenas de personas que paraban unos minutos para contemplar el procedimiento.

Miles de asistentes a la feria este domingo. / LP/DLP

Durante esos últimos tres días, la feria ha dispuesto 150 carpas para la venta de productos agroalimentarios como aceitunas, quesos, mieles, bizcochos, dulces, fruta, verdura, vino, aceites, especies o panes y creaciones artesanales como piezas de ganchillo, zurrones, creaciones de madera y barrio, cuchillos canarios o cestería de junco. Y a esta amplia oferta también se han sumado un sinfín de actividades como muestras de ganado, exhibición de aves rapaces, otra de perros de raza canaria, otra muestra de ordeño, paseos en burros y carretas tiradas por poni, exhibiciones de arrastre y trilla y de juegos tradicionales.

También ha destacado la propuesta artística con las actuaciones de Los Salvapantallas, Los Gofiones, Cristina Ramos, Araguaney, Juan Antonio Cabrera y Omayra Cazorla.

El evento ha incluido también varias demostraciones gastronómicas, en las que también han participado cocinando los alcaldes Óscar Hernández, Vanesa Martín y Francisco García, y actividades infantiles con colchonetas hinchables en ambos extremos de la feria, talleres y teatro con marionetas.