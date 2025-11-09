Las playas de Mogán continuarán cerradas aunque los operarios han limpiado todo durante la noche

Mogán continúa este domingo, 9 de noviembre, con ocho playas cerradas a causa de los vertidos. En concreto, se trata de Playa de Mogán, Taurito, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar y El Perchel, esta última cerrada durante la jornada del sábado.

Los operarios han vuelto a limpiar toda la arena de las playas durante la noche, como ya ocurriera durante el día anterior. Aun así, estas seguirán cerradas previsiblemente hasta el lunes, por lo que sigue prohibido el baño en la costa debido a la contaminación marina.

Alerta

El episodio de contaminación marina provocado por un vertido de materia orgánica en descomposición llevó al Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

Limpieza de playas en Mogán / LP/DLP

Sin embargo, a pesar de esta declaración y de la colocación de banderas rojas y negras en playas de Gran Canaria, durante la jornada del sábado, varios bañistas decidieron saltarse las señales y acceder a las playas afectadas.

La isla cuenta ya con 12 playas cerradas, tanto en Mogán como en Telde y Santa Lucía de Tirajana.