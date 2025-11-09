Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las playas de Mogán continuarán cerradas aunque los operarios han limpiado todo durante la noche

La isla cuenta con 12 playas cerradas por contaminación marina

Limpieza en una de las playas de Mogán

Limpieza en una de las playas de Mogán / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Mogán continúa este domingo, 9 de noviembre, con ocho playas cerradas a causa de los vertidos. En concreto, se trata de Playa de Mogán, TauritoPlaya del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar y El Perchel, esta última cerrada durante la jornada del sábado.

Los operarios han vuelto a limpiar toda la arena de las playas durante la noche, como ya ocurriera durante el día anterior. Aun así, estas seguirán cerradas previsiblemente hasta el lunes, por lo que sigue prohibido el baño en la costa debido a la contaminación marina.

Alerta

El episodio de contaminación marina provocado por un vertido de materia orgánica en descomposición llevó al Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

Limpieza de playas en Mogán

Limpieza de playas en Mogán / LP/DLP

Sin embargo, a pesar de esta declaración y de la colocación de banderas rojas y negras en playas de Gran Canaria, durante la jornada del sábado, varios bañistas decidieron saltarse las señales y acceder a las playas afectadas.

Noticias relacionadas y más

La isla cuenta ya con 12 playas cerradas, tanto en Mogán como en Telde y Santa Lucía de Tirajana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
  3. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  4. La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
  5. Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
  6. La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
  7. Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
  8. Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea

Las playas de Mogán continuarán cerradas aunque los operarios han limpiado todo durante la noche

Las playas de Mogán continuarán cerradas aunque los operarios han limpiado todo durante la noche

Este es el local perfecto para los amantes del dulce en Gran Canaria: así son los batidos más espectaculares de la isla

Este es el pueblo de Canarias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España

Este es el pueblo de Canarias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España

Censura en Valsequillo: todos contra Atta tras 14 años en la Alcaldía

Censura en Valsequillo: todos contra Atta tras 14 años en la Alcaldía

Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: sus meriendas son irresistibles

Así es la cafetería de moda en el norte de Gran Canaria: sus meriendas son irresistibles

Gran Canaria suma 12 playas cerradas al baño por el vertido

Gran Canaria suma 12 playas cerradas al baño por el vertido

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Enélida Hernández, exconcejala de Valsequillo y vicecanciller de la Diócesis de Canarias: «Creo que el papa León XIV va a venir a Canarias»

Una vela de algodón de azúcar y una cerveza de cochinilla: las nuevas propuestas de la Feria del Sureste

Una vela de algodón de azúcar y una cerveza de cochinilla: las nuevas propuestas de la Feria del Sureste
Tracking Pixel Contents