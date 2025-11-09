Las playas de Mogán continuarán cerradas aunque los operarios han limpiado todo durante la noche
La isla cuenta con 12 playas cerradas por contaminación marina
Mogán continúa este domingo, 9 de noviembre, con ocho playas cerradas a causa de los vertidos. En concreto, se trata de Playa de Mogán, Taurito, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar y El Perchel, esta última cerrada durante la jornada del sábado.
Los operarios han vuelto a limpiar toda la arena de las playas durante la noche, como ya ocurriera durante el día anterior. Aun así, estas seguirán cerradas previsiblemente hasta el lunes, por lo que sigue prohibido el baño en la costa debido a la contaminación marina.
Alerta
El episodio de contaminación marina provocado por un vertido de materia orgánica en descomposición llevó al Gobierno de Canarias a declarar la situación de alerta, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
Sin embargo, a pesar de esta declaración y de la colocación de banderas rojas y negras en playas de Gran Canaria, durante la jornada del sábado, varios bañistas decidieron saltarse las señales y acceder a las playas afectadas.
La isla cuenta ya con 12 playas cerradas, tanto en Mogán como en Telde y Santa Lucía de Tirajana.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea