El precio del alquiler se dispara: una habitación por 1.500 euros al mes

La escasa oferta de viviendas pone los precios por las nubes. El resultado es la proliferación de ofertas alternativas, entre las que se incluye el alquiler de habitaciones individuales dentro de una casa. La oferta alcanza máximos de 1.500 euros por una estancia en la zona turística de Maspalomas, pero que ronda por término medio entre los 600 y 900 euros en la capital. Incluso, se llega a pedir hasta 370 euros en el barrio de La Herradura, en el extrarradio de Telde.

«Denunciamos el aumento descontrolado de los precios del alquiler en Canarias y la normalización de la infravivienda como alternativa habitacional. Esta situación está siendo aprovechada por quienes, con fines especulativos, alquilan viviendas por habitaciones, obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la precariedad ajena». El colectivo Derecho al Techo ha advertido de la proliferación del alquiler de habitaciones a precios desmedidos, aprovechando también que existen pocas posibilidades de alquiler por cantidades acordes al sueldo medio de los canarios, que se situó el año pasado en 22.531 euros brutos.

«Ejemplos alarmantes»

El portal especializado Idealista recoge más de 400 ofertas de habitaciones dentro de casas, concentradas especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, pero que se extienden en una alta proporción al corredor del sureste y el sur de la Isla. Algunos van dirigidos a estudiantes y otros a nómadas digitales o personas que buscan compartir espacios de trabajo (coworking). Pero, lo curioso es que en muchos casos se excluyen a parejas, lo que expulsa a muchos grancanarios que buscan un ‘hogar’ sencillo y barato.

La habitación más cara disponible en la empresa especializada se localiza en la Avenida Touroperador Vingresor, en Maspalomas-Meloneras (San Bartolomé de Tirajana). Tiene un precio de 1.500 euros al mes, y se comercializa como una estancia «de lujo» en un bungaló tematizado «en la zona más privilegiada en Gran Canaria». Se trata de un chalé de 180 metros cuadrados en el que también reside el dueño, con piscina y jardín, está amueblado y dispone de cama doble.

Guanarteme

En Guanarteme se oferta otra estancia por 900 euros al mes. Se define como un inmueble con cuatro habitaciones privadas, televisor y escritorio. Está dirigido al coworking, con una estancia mínima de un mes y no se admiten parejas.

El colectivo ciudadano refleja también otros casos que considera «ejemplos alarmantes de esta tendencia». Este es el caso de una habitación en Tres Barrios-Trasmontaña de Arucas por 600 euros al mes; Arenales-Avenida Marítima (Las Palmas de Gran Canaria), por 550 euros; en Playa de Arinaga (Agüimes) otra habitación por 500 euros; y al mismo precio en Santa Brígida, otros dos cuartos por 500 y 530 euro en Escaleritas (Las Palmas de Gran Canaria). En Vegueta y Santa Catalina se presentan otras estancias por 490 euros; y en Vecindario dos propietarios lo hacen por cantidades que van de 490 a 550 euros. Y, por último, en Mogán interior, por 400 euros al mes.

«Estos precios, que se acercan al salario medio disponible de muchas personas trabajadoras, son un abuso y una vulneración del derecho a una vivienda digna. Pagar entre 400 y 600 euros por una habitación no puede considerarse una solución habitacional, sino una forma de explotación encubierta que enriquece a unos pocos, mientras expulsa a muchas personas de sus barrios y de su ciudad», según Derecho al Techo, que hace un llamamiento a todas las personas afectadas por esta situación y «denunciar estos abusos», mientras el colectivo se organiza para «exigir medidas que frenen la especulación y garanticen el acceso real a la vivienda. La vivienda no es un negocio, es un derecho».

Universitarios

En el lado opuesto de las ofertas se puede encontrar una habitación en la calle Médico Estévez de Guía por 200 euros al mes. Está pensada para estudiantes, sobre todo por la proximidad de la Universidad Fernando Pessoa. La estancia mínima es de seis meses. En cualquier caso, se admiten personas mayores de edad. La casona de 799 metros cuadrados cuenta con 12 habitaciones, seis baños y capacidad para alojar a 10 personas. Entre los servicios disponibles está la conexión a internet, cocina equipada y la presencia de un portero físico.

Una situación semejante se produce en un anuncio para alquilar una habitaciones en la carretera del centro (Lomo Blanco), en Las Palmas de Gran Canaria. El precio es de 250 euros al mes, va dirigido a estudiantes, y se comparten las zonas comunes.

Seis meses mínimo

Al mismo precio aparece una habitación de 10 metros cuadrados amueblada y con una cama individual en la Avenida Juan XXIII, en la que no se admiten parejas. El inmueble cuenta con tres habitaciones con armarios. La estancia mínima es de seis meses, con el precio del agua y la luz aparte.

También existen casos singulares de alquileres. Uno de ellos está en el barrio de La Herradura Telde, situado a varios kilómetros del centro urbano del municipio, donde el propietario presenta una habitación por 370 euros al mes.

La casa dispone de tres habitaciones en total y está equipada para ponerse a vivir de inmediato. El anuncio está dirigido a personas «de 18 a 50 años», con una estancia mínima seis meses. «No se admiten parejas, no se fuma, ni menores de edad», se detalla.