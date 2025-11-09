Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el pueblo de Canarias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España

La duodécima edición cuenta con un participante de cada comunidad autónoma

Tejeda eligido para partipar en la 12ª edición de `Juntos Brillamos Más´ de Ferrero Rocher

Helena Ros

Helena Ros

En 2024, Ribadavia se convirtió en el pueblo Ferrero Rocher 2024. El pueblo de Ourense gracias a los votos del público, fue el más votado de la edición `Juntos Brillamos Más´.

Ahora, Ferrero Rocher ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña `Juntos Brillamos Más´, con una novedad, este año todas las comunidades autónomas cuentan con un representante. Un total de diecisiete localidades españolas competirán por lograr la máfica iluminación dorada que la marca instala cada Navidad en el pueblo ganador.

Tejeda, el pueblo que representa a Canarias

En el caso del archipiélago, Tejeda ha sido el municipio elegido, uno de los más pequeños y pintorescos de Gran Canaria.

Rodeado de montañas y con unas vistas únicas al Roque Nublo, ha conseguido coronarse como uno de los pueblos más bonitos de España gracias a su arquitectura de casas blancas y calles empedradas, que reflejan la esencia de la isla.

Con su participación, Tejeda aspira a convertirse en el pueblo Ferrero Rocher 2025, llenar de luz y magia navideña sus calles y alegrar a sus vecinos.

Ayuntamiento de Tejeda

Pueblos participantes

  • Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)
  • Altafulla (Tarragona, Catalunya)
  • A Guarda (Pontevedra, Galicia)
  • Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)
  • Bullas (Murcia)
  • Cómpeta (Málaga, Andalucía)
  • Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)
  • Cudillero (Asturias)
  • Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)
  • Graus (Huesca, Aragón)
  • Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)
  • San Vicente de la Barquera (Cantabria)
  • Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)
  • Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
  • Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)
  • Torrelaguna (Madrid)
  • Viana (Navarra)

¿Cómo votar por Tejeda?

La duodécima edición de `Juntos Brillamos Más´, impulsada por Ferrero Rocher, se desarrollará en cuatro fases de votación abiertas al público. En la primera, se elegirán los cinco pueblos que pasarán a la siguiente ronda. A partir de ahí, en cada fase se eliminará la localidad con menos apoyo hasta llegar a la gran final, donde solo dos pueblos competirán por el título.

La participación ciudadana es clave, ya que de ellos depende la elección del ganador, que se anunciará el 15 de diciembre. Para ellos, la votación se realiza a través de la web oficial de Ferrero Rocher, y el pueblo ganador recibirá como premio la emblemática iluminación navideña de la marca.

El objetivo es dar visibilidad a la belleza de los pequeños municipios de España, gracias a la unión que ofrece el espíritu navideño.

