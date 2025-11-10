El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria se eleva el próximo año a 1.055 millones

El Cabildo de Gran Canaria dispondrá en 2026 de un presupuesto de 1.055.413.689 euros, lo que supone un incremento de 69,6 millones respecto a las cuentas de este año, un porcentaje del 7,06%. De esa cantidad, algo más de 220 millones se destinarán a inversiones, un 20,86% del presupuesto, aunque un millón menos que en este ejercicio de 2025, según ha informado el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, tras la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno. Las cuentas de 2026 se aprobarán con la mayoría de NC-FAC y PSOE en un Pleno previsto para inicios de diciembre.

Morales calculó que el presupuesto final se elevará a más de 1.300 millones de euros si de contabilizan las aportaciones de Comunidad Autonóma que se transfieren a otras entidades locales y los remanentes de tesorería disponibles, una cifra “histórica” que refleja “la fortaleza económica” del Cabildo pese a la complicada situación mundial.

“Este presupuesto que ahora presentamos nace, al igual que sucedió el año pasado, en una situación compleja ligada a un mundo convulso: a una inflación que nos sigue condicionando, a unas crisis migratoria y climática, a conflictos bélicos en Europa, Oriente Medio y el África más cercana o al aumento de las políticas totalitarias”, sostuvo el presidente al presentar los detalles del Presupuesto junto al resto de los consejeros del gobierno, con la única ausencia de Raúl García Brink.

Morales subrayó que el pacto progresista asume el reto de hacer frente a un escenario difícilpara Europa, España y Canarias “siendo consciente del papel y del liderazgo que le corresponde como gobierno de la Isla”, por lo que reitera “el compromiso político de afrontar con firmeza el desafío de dar respuestas a cinco objetivos fundamentales para Gran Canaria”.

Políticas sociales

El primero es “aumentar la cohesión e inclusión social y la igualdad de género; reforzar los servicios públicos que atienden a mayores, menores, la discapacidad y los servicios esenciales de competencia insular; así como atender a los más vulnerables, a los que peor lo están pasando, haciendo frente al desempleo, la pobreza y la exclusión social, la violencia de género y la desigualdad”

El segundo reto es “dinamizar la economía y el empleo y consolidar al Cabildo como principal inversor de la Isla; y reactivar y diversificar la economía insular sin perder de vista nuestro modelo de desarrollo ecosocial sostenible y diversificado.

Augusto Hidalgo, Antonio Morales y Pedro Justo, en la presentación de los presupuestos / LP/DLP

Como tercera prioridad está “favorecer una isla sostenible para adaptarnos al cambio climático y mitigar sus efectos y promover políticas activas de lucha contra el calentamiento global”. La cuarta es “promover la actividad cultural y proteger el patrimonio histórico y natural que nos identifica”. Y por último, “fomentar los derechos democráticos, la participación ciudadana y la solidaridad”.

Respecto a la cifra total para 2026, los 1.055 millones de euros, precisó que la comparación con las cuentas de este año se ha hecho sin considerar en el presupuesto aquellas cantidades que no financian gasto del Cabildo sino que éste administra, como es el Bloque de Financiación Canario y el IGTEde los ayuntamientos, que siguiendo el criterio de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas tienen en este ejercicio también tratamiento extra presupuestario.

“Si no tuviéramos en cuenta este condicionante, es decir, no incluir los 217,62millones de euros que se transfieren directamente a los ayuntamientos por los conceptos señalados, el presupuesto sería de 1.273.043.425 euros”, comentó.

Distribución por capítulos

En la distribución por capítulos, el gasto de personal consolidado es de un 16,4% del total, cuando en el presupuesto anterior fue de un 17,57%y en el anterior de un 18,38%. “Un porcentaje bajísimo para poder gestionar con agilidad, por lo que, como ya suponen, hay que hacer un sobreesfuerzo enorme”, subrayó Morales.

Los recursos destinados a Políticas Sociales alcanzan una cifra de 345.905.330 euros. Se trata, explicó, “del mayor esfuerzo en políticas sociales de nuestra historia, un 32,77 % del presupuesto, casi una tercera parte del presupuesto y 62.636.914euros más que en las cuentas de 2025.

“Aumentamos las partidas cada año, y estamos afrontando con medios propios, y cada año, una ampliación de las plazas sociosanitarias en el conjunto de la isla hasta casi duplicar el Plan Sociosanitario en vigor, como ya les hemos contado”, resaltó. Las partidas de carácter económico suponen una cantidad total de 314.990.791 euros; un 29,85 % del presupuesto, un millón de euros menos que en el presupuesto anterior.

Por tanto, las cantidades dedicadas al desarrollo económico y a políticas sociales suponen un total de 660.896.122 euros, un 62,62 % del presupuesto, un 2% más con respecto al presupuesto anterior. “Esto no ha sucedido nunca en la historia del Cabildo de Gran Canaria”, recalcó.

Morales dijo que la orientación de estos presupuestos, como los del año anterior, “tiene un norte muy claro: el aumento de los recursos para políticas sociales y la consolidación de las partidas destinadas a la reactivación y la diversificación económica”.

Inversiones

Este presupuesto, insistió, “va a permitir, además, seguir avanzando en el Plan Transforma que en estos momentos hace posible que se estén ejecutando en Gran Canaria alrededor de 2.000 millones de euros en inversiones”.

También posibilita “dar continuidad a las inversiones en carreteras, áreas comerciales e industriales, políticas públicas de vivienda (se inicia el procedimiento para más de 400), renovación de las infraestructuras turísticas, mejoras de la movilidad y redes viarias, planes de cooperación de inversiones con los municipios y mancomunidades de la isla, Fdcan, apoyo a nuestra universidad pública, desaladoras, depuradoras, emisarios como el de Bocabarranco y otras infraestructuras hidráulicas, renovables, isla inteligente, centros sociosanitarios como el antiguo psiquiátrico o Los Salesianos de Guía”.

Otras actuaciones son el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, el Nuevo Pabellón de Infecar y la ordenación del espacio, el nuevo Estadio de Gran Canaria, el Nuevo Centro Insular de Deportes, la rehabilitación de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, las expropiaciones para el tren, parques arqueológicos y patrimonio histórico, empleo, reforestación, ecoparques, agricultura y ganadería, y la modernización de la administración.