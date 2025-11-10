LA PROVINCIA sortea entradas para la grabación de En Otra Clave en el Teatro Cuyás

Si disfrutas con En Otra Clave y te encanta sentir el humor canario en primera fila, esta es tu ocasión perfecta.

Para premiar tu fidelidad como suscriptor, LA PROVINCIA pone en juego 3 entradas dobles para asistir a la grabación del popular programa, que se celebrará el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 20:00 h en el emblemático Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria.

Participar es muy sencillo: solo tendrás que responder a seis preguntas relacionadas con el programa. ¡Nada más!

Y, además:

Las personas que consiga el mejor resultado en el cuestionario, entrará en un segundo concurso y el ganador obtendrá un pase VIP para acceder al backstage, donde podrá conocer al equipo artístico y descubrir cómo se vive el ambiente detrás del telón.

Sobre En Otra Clave

Con más de veinte años en antena, En Otra Clave continúa siendo uno de los formatos más queridos de la Televisión Canaria. Su propuesta combina teatro sobre el escenario con realización televisiva en directo, uniendo a público, actores y cámaras en una experiencia única que recorre los teatros de todas las islas.

Entre sus personajes emblemáticos figuran Chona, Mario, Pancha, Servando y Carmita, figuras entrañables que han conquistado a espectadores en Canarias y más allá, llegando incluso a miles de seguidores en América Latina.

Un espectáculo imprescindible para quienes disfrutan del humor cercano, familiar y en vivo.

¿Como participar?

✅ Ser suscriptor de LA PROVINCIA. ¿Aún no lo eres? ¡Aprovecha nuestras ofertas de Black Friday y suscríbete ahora mismo eligiendo el plan que mejor se adapte a ti! 📝 Rellenar el formulario de participación con tus datos. ❓ Contestar las seis preguntas el test: ¿Cuánto sabes sobre En Otra Clave? 🎉 ¡Y listo! Ya formarás parte del sorteo.

Formulario de participación:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, y los afortunados serán avisados inmediatamente.

Asegúrate de tener actualizados tus datos de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en tu perfil de usuario, para que podamos localizarte si resultas ser uno de los afortunados. Puedes hacerlo desde "Mi cuenta".

¡Participa ya y no te pierdas esta noche de humor en directo con En Otra Clave!

Mucha suerte a todos los participantes!

Los lectores suscritos a LA PROVINCIA también pueden acceder a newsletters temáticas, una App renovada con navegación más ágil y el Club LP+, que ofrece descuentos y acceso preferente a eventos organizados por el diario.

Ser suscriptor no solo significa leer las noticias: es formar parte de una comunidad que apoya el periodismo local y la información cercana.

Te damos seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las novedades:

1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos

2️⃣ Newsletters exclusivas de contenido especializado

3️⃣ Pasatiempos renovados

4️⃣ Una App renovada y más premium

5️⃣ LP+, un club con ofertas y descuentos exclusivos

6️⃣ Ofertas para nuevos suscriptores

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.