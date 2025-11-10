Historias de resiliencia que agitan el corazón

El Festival San Rafael en Corto, que celebra hasta el día 14 de noviembre una nueva edición bajo el lema ‘Cine y Migración’, vuelve a apostar por el cine y las artes escénicas como herramientas de transformación social. Entre sus propuestas destaca ‘Bismillah. Historias Migrantes’, una obra de teatro creada e interpretada por dieciséis jóvenes africanos acogidos por la Fundación Canaria El Buen Samaritano, dirigida por el padre Pepe, párroco de los barrios santacruceros de Añaza y Los Gladiolos, que será presentada los días 11 y 12 de noviembre a las 11:00 horas en el Teatro Víctor Jara, dentro de la sección ‘Cine y Educación’.

El padre José Manuel Santiago, más conocido como padre Pepe, lleva 18 años trabajando en Añaza, uno de los barrios más humildes de Tenerife. Allí fundó, en 2017, la Fundación Canaria El Buen Samaritano, que hoy gestiona dieciséis viviendas de acogida en las que viven 160 migrantes.

‘Bismillah. Historias Migrantes’, es una obra teatral escrita e interpretada por los propios jóvenes. "El teatro nació como una forma de visibilizar sus historias y romper prejuicios, de hacer que la sociedad canaria los conociera más allá de los titulares. Lo que ocurre en escena es pura humanidad: emoción, humor, resiliencia... y una verdad que te desarma", comenta el padre Pepe, quien hace cuatro años empezó a acoger a jóvenes mayores de edad que dormían en la calle, especialmente en Los Gladiolos.

Los dieciséis protagonistas, procedentes de países como Senegal, Mali, Gambia, Guinea Bissau o Camerún, reviven sobre las tablas fragmentos de su travesía y de su nueva vida en Canarias. Lo hacen desde la sinceridad, transformando el dolor en arte y el miedo en esperanza. "Son chicos con una educación y un respeto admirables. Me reconcilian con la bondad del ser humano. Si los conociéramos de tú a tú, desaparecerían los prejuicios", afirma el sacerdote. Además, parte de los fondos recaudados por la obra se destinarán a un proyecto de la fundación en Senegal, un hotel-escuela que pretende ofrecer oportunidades en origen y evitar que más jóvenes arriesguen la vida en el mar.

Cuando se le pregunta al padre Pepe qué siente al ver a sus jóvenes en escena, sonríe: "Siento emoción, orgullo, ganas de llorar. Son parte de mi vida y un regalo de Dios. Nos enseñan lo esencial: agradecer, compartir, disfrutar de lo pequeño y creer que hay esperanza en cada nuevo comienzo." Y concluye con un mensaje para el público y para los niños que participarán en esta experiencia: "Que disfruten y que aprendan a mirar sin miedo. Que construyamos una sociedad sin prejuicios, donde todos tengamos un lugar. Humanidad, solo eso. Pura humanidad."

"La Fundación Canaria El Buen Samaritano nació de las Cáritas parroquiales y de la necesidad de dar estructura a la ayuda que prestábamos, para acompañar a las personas desde la acogida hasta la autonomía", explica el sacerdote. "Desde entonces hemos creado itinerarios completos de formación, asesoramiento legal, acogida y empleo. La mitad ya trabaja, aunque siguen con nosotros un tiempo porque acceder a la vivienda en Canarias es casi imposible".

Pero más allá de los recursos materiales, el padre Pepe insiste en que el corazón de la fundación es la dignidad: "No se trata solo de dar techo o comida, sino de acompañar, de mirarles a los ojos y recordarles que valen", dice. Su reflexión también apunta al clima social actual: "Las redes sociales están haciendo mucho daño. Los discursos de odio se propagan sin freno. Pero estos chicos no nos quitan nada; al contrario, trabajan en lo que nosotros no queremos y aun así los rechazamos. Qué pena que no pensemos nunca que podrían ser nuestros hijos o hermanos".