Salud Pública recomienda a Telde mantener cerradas las playas

Salud Pública del Gobierno de Canarias recomienda mantener cerradas las playas del municipio de Telde hasta nueva orden. La decisión se tomó en una reunión celebrada ayer por videollamada en la que participaron representantes de los municipios afectados por el vertido proveniente de las piscifactorías. Además de Telde estuvieron representantes de Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y de Mogán, y técnicos de diferentes instituciones regionales. Para el presidente del Cabildo Antonio Morales el origen está claro: Un vertido ilegal de gas sulfhídrico es lo que en «teoría» ha propiciado la muerte de los peces y ha obligado al cierre de playas. Aún pendiente de los análisis de las aguas contaminadas, dijo Morales, «del origen y quién lo produjo aún no se sabe nada», informó Efe.

Agüimes abrió todas sus playas el jueves tras los resultados de los análisis del agua, y San Bartolomé las abrió un día después. El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, explicó que las playas del municipio no tienen tanta afección y están abiertas las zonas de baño, «solo están cerradas por prudencia El Yodo y Piedras Negras, que son más bien zonas de poca accesibilidad pero de práctica de deportes náuticos».

Mogán continuaba ayer ondeando en ocho playas las banderas rojas y negras. Esta última indica que la playa está cerrada por peligro de como contaminación o problemas de salud pública.

El concejal de Playas de Mogán, Wilian García, adelantó que si los resultados de las analíticas del agua previstas para hoy son negativas, las abrirá al baño.

Un emisario municipal, el origen

Por su parte, la empresa Aquanaria continúa sosteniendo que el origen de la muerte de peces en sus jaulas «fue un vertido que salía a través del emisario municipal». Según fuentes de la compañía, esos hechos «están documentados» y se tomaron muestras y fotografías que fueron aportadas a la denuncia en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La compañía tiene previsto desmantelar las jaulas ubicadas frente a la playa de Melenara antes de 2029, fecha en la que se vende la concesión. «Se va a hacer pronto y quizás antes de lo previsto incluso», afirmaron en la compañía, que reconocieron que conocen las demandas y protestas de colectivos vecinales y ecologistas que piden que se quiten las jaulas. En este momento buena parte del litoral de Telde, el principal municipio afectado por la aparición de restos biológicos y grasas de pescado que provocaban mal olor, se encuentra con pancartas repartidas por diferentes puntos del litoral protestando por las jaulas marinas.

Aquanaria asegura que «lo entendemos perfectamente y nosotros somos los primeros que no queremos molestar a nadie, además, creemos que la actividad es perfectamente compatible», y para ello buscan sitios más alejados de la costa. Las nuevas instalaciones, aprobadas en 2023, están localizadas entre Ojos de Garza y el Roque de Gando.

Cierre de la playa de Melenara por contaminación / Andrés Cruz

Desmantelamiento de jaulas

La empresa explica que la instalación lleva en Melenara 28 años, y que cuando se ubicaron contaban con todas las autorizaciones pertinentes. Su desmantelamiento programado comenzó «hace algo más de dos años». Es por ello que no están depositando los alevines para su crecimiento en Melenara, sino llevándolos a las instalaciones de Ojos de Garza. «En cuanto terminemos de vaciar todo, procederemos ya al desmantelamiento de lo que son todos los fonderos que hay, los viveros, las redes y aquello quedará como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera habido nada ahí. Quedará totalmente limpio y nosotros nos vamos a responsabilizar de todo», aseguran, aunque reconocen que ese trabajo «llevará un tiempo, pero se hará antes de esa fecha seguro».