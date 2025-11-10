LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles para I Love Reggaeton, la fiesta reguetonera más esperada de Gran Canaria

Gran Canaria se prepara para una noche que promete hacer historia. El perreo, el ritmo urbano, la energía latina y el espíritu fiestero tomarán el Anexo Estadio Gran Canaria el próximo viernes 14 de noviembre, con la llegada de I Love Reggaeton Gran Canaria, un evento que reunirá a miles de amantes del género para bailar sin parar bajo las estrellas.

Y para que no te quedes fuera del espectáculo, La Provincia te invita a participar en el sorteo de 2 entradas dobles para vivir esta experiencia inolvidable.

Una noche de puro ritmo y nostalgia urbana

I Love Reggaeton es mucho más que una fiesta: es un viaje musical a los mayores éxitos que marcaron una generación, desde los clásicos de Daddy Yankee, Don Omar o Wisin & Yandel, hasta los hits actuales que dominan las listas de reproducción.

Con una producción espectacular, pantallas gigantes, luces sincronizadas, y un ambiente que solo Gran Canaria sabe crear, el evento promete ser el punto de encuentro de todos los que llevan el reggaetón en la sangre, en el corazón de Las Palmas.

🎧 Además, el cartel contará con DJs de primer nivel que harán vibrar al público con los temas que hicieron historia y los nuevos himnos del género.

Una producción de Sharemusic

La fiesta I Love Reggaeton Gran Canaria está producida por Sharemusic!, una empresa referente en la organización de grandes espectáculos musicales dentro y fuera de Canarias. Su compromiso con la calidad, la innovación y la experiencia del público se refleja en cada detalle del evento, garantizando una noche inolvidable donde el sonido, la luz y la emoción se fusionan en un solo latido.

Desde La Provincia , agradecemos a Sharemusic! su colaboración y dedicación para hacer posible esta cita única con el reggaetón en Gran Canaria.

Si eres amante de los eventos diferentes y no quieres perderte la fiesta más vibrante del otoño, participa ya en el sorteo de y asegura tu entrada para la noche más reguetonera del año.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

¡Atentos! Al mediodía del mismo viernes 14 de noviembre se celebrará el sorteo oficial de las 2 entradas dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

¡Participa ya y siente el poder del reggaetón con La Provincia!

¿Y si no eres uno de los afortunados?

El próximo viernes 14 de noviembre, el reggaetón será el idioma universal en el Anexo Estadio Gran Canaria. Si eres amante del ritmo, la fiesta y la buena vibra, esta es tu oportunidad de disfrutar de la noche más urbana y espectacular del año. Y si esta vez no eres uno de los ganadores, no te preocupes: aún puedes asegurar tu lugar en la pista consiguiendo tus entradas en la web oficial del evento, haciendo clic aquí 👉 lovereggaetongrancanaria.sharemusic.es/tickets/

Te esperamos ahí, una cita para vivir, cantar y perrear sin parar...