LA PROVINCIA sortea 2 entradas dobles para el festival que te hará revivir los mejores años de tu vida en Love the 90’s Gran Canaria

¡Gran Canaria, prepárate para viajar a los 90 (sin necesidad de un DeLorean)! El próximo sábado 15 de noviembre, el Anexo Estadio Gran Canaria se convertirá en una auténtica máquina del tiempo. Pero tranquilo, no hace falta alcanzar las 88 millas por hora —solo traer tus mejores pasos de baile y tu espíritu noventero para disfrutar del Love the 90’s, el festival donde la música y la nostalgia se fusionan en una noche mágica.

Entra ya en el clima de los 90 para recordar a los pantalones anchos, los colores neón, las Game Boy y los hits que marcaron una era gracias a este festival que hace vibrar a toda España con los temazos que definieron una generación. Desde los ritmos del eurodance hasta los himnos pop y techno que dominaron las pistas, Love the 90’s Gran Canaria promete una noche de pura nostalgia, energía y diversión sin límites. Será una cita para cantar a todo pulmón, revivir recuerdos y volver a sentirse parte de los años más locos y felices.

Un cartel de leyenda que hará vibrar a toda la isla

Los iconos de los 90 aterrizan en Gran Canaria para una cita irrepetible: Gala, Corona, Sonique, Daisy Dee de Technotronic, Twenty 4 Seven, Paradisio, Chimo Bayo, Jumper Brothers, King Africa, Rebeca, Abel de SBS y Sensity World encenderán el escenario con los himnos que marcaron una generación entera.

Y por si fuera poco, la noche estará presentada por Fernandisco, la voz que acompañó a millones de oyentes en los años dorados de la radio musical. Una garantía de ritmo, energía y buen rollo desde el minuto uno.

Será una noche para cantar “It’s My Life”, saltar con “Boom Boom Boom”, bailar “Saturday Night” y corear “¡Así me gusta a mí!” junto a Chimo Bayo, como si volviéramos a 1995.

Más una producción de Sharemusic

Detrás de este viaje al pasado está Sharemusic!, la productora responsable de algunos de los eventos más espectaculares de España, entre ellos I Love Reggaeton Gran Canaria. Su experiencia y su sello de calidad garantizan una puesta en escena deslumbrante, con sonido de alta potencia, luces sincronizadas y una ambientación que te hará sentir que has viajado tres décadas atrás.

Desde La Provincia, queremos agradecer a Sharemusic! por hacer posible este encuentro único, donde la buena música y la alegría noventera conquistan una vez más a Gran Canaria y también, al Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Promotur Turismo Canarias S.A., bajo el lema «Islas Canarias Latitud de Vida», el Cabildo de Gran Canaria bajo el lema “La Isla de mi Vida» y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante la marca “Promoción Las Palmas de Gran Canaria”, que son los patrocinadores del evento.

Si te gusta revivir emociones y la nostalgia, participa en el sorteo y asegura tu entrada.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los afortunados?

¡Atentos! Al mediodía del mismo viernes 14 de noviembre se celebrará el sorteo oficial de las 2 entradas dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

¡Participa ya y siente el poder del reggaetón con La Provincia!

¿Y si no eres uno de los afortunados?

El próximo sábado 15 de noviembre, el tiempo se detiene en el Anexo Estadio Gran Canaria... … porque ¡los 90 están de vuelta! Si recuerdas los casetes, las luces de discoteca, las plataformas y los videoclips imposibles, este es tu evento. Y si no eres uno de los afortunados ganadores, no te preocupes: consigue tus entradas directamente en la web oficial del evento haciendo clic aquí 👉 lovethe90sgrancanaria.sharemusic.es/tickets/

Participa ya y prepárate para regresar al pasado (sin máquina del tiempo) con La Provincia!