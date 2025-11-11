Los bañistas desafían la alerta sanitaria en la playa de Mogán: «Los carteles que prohíben el baño no se ven»

A pesar del cierre decretado por el Ayuntamiento de Mogán y de la recomendación del Gobierno de Canarias de evitar el baño hasta nuevo aviso debido al vertido procedente de las piscifactorías de Telde -cuyas causas aún se investigan-, la playa de Mogán volvió a llenarse este martes de turistas. Numerosos visitantes aprovecharon la jornada soleada y el clima veraniego para disfrutar del mar y darse un chapuzón en unas aguas que, a primera vista, no resultaban especialmente apetecibles.

«No está bien señalizado que el baño no está recomendado en esta playa», lamentó ayer Luis González, mientras señalaba un discreto cartel del Ayuntamiento situado en una de las entradas a la arena. «Es demasiado pequeño, casi imposible de ver, y además no hay ninguna valla ni aviso más visible que advierta a los bañistas», añadió. González, turista que procede de Barcelona, explicó que lleva varios días de vacaciones en el municipio y que no fue hasta este martes cuando se enteró de la recomendación de no bañarse. «Ayer también me bañé en la playa de Anfi, espero que no me salga ahora un tercer brazo», bromeó.

No está bien señalizado que se prohíbe el baño

Mientras tanto, en la avenida junto a la playa, Jim, un turista procedente de Inglaterra, escurría el bañador después de haber nadado durante un buen rato de un extremo a otro de la bahía y reconoció que llevaba varios días disfrutando de los chapuzones sin saber que existía una restricción al baño. «Oh my good», exclamó mientras se llevaba las manos a la cabeza. Sin embargo, resaltó que no había notado nada diferente en su cuerpo, y que para él, el agua estaba en buenas condiciones, como lo ha estado en otras ocasiones en las que había estado en la isla.

Socorristas cansados

Por su parte, Alejandro Herrera, uno de los socorristas de la playa, reconoció este martes que ya está «cansado» de advertir a los bañistas de que el mar no se encuentra en condiciones óptimas para disfrutarlo como se haría en una jornada normal. Según explicó, los vecinos del municipio suelen tomarse la situación con mayor precaución, pero los turistas procedentes de la Península o de otros países europeos «no quieren desaprovechar el viaje y les da igual». No obstante, el socorrista insistió en que eran pocas las personas que se acercaban a preguntarle por el motivo de la prohibición del baño. «Algunos se detienen a leer el cartel y me preguntan qué sucede, pero la gran mayoría se lanza al agua sin pensar en las consecuencias», remató.

Playas cerradas en Mogán / Andrés Cruz

Para los hosteleros con establecimientos en la avenida de la playa, el escenario y la inyección económica siguen siendo prácticamente los mismos que en un día sin restricciones al baño en Mogán. Luigi Dantonna, propietario de uno de los restaurantes de la zona, argumentó que no tuvo conocimiento de la situación hasta el pasado lunes. «Aquí la gente seguía bañándose y no se apreciaba ningún cambio respecto a semanas anteriores», señaló.

Las Marañuelas

Todo lo contrario opinaban los hosteleros de la playa de Las Marañuelas, en Arguineguín, que al mediodía de este martes se encontraba prácticamente vacía y sin un solo bañista en el agua. Raúl Perdomo, camarero del restaurante Apolo XI, acentuó que espera con ganas que el baño se reabra cuanto antes, ya que desde que se decretó el cierre «la clientela ha bajado y el movimiento en la avenida no es ni la mitad de lo habitual». «Hoy hay algo más de movimiento gracias al mercadillo pero, el lunes y los días anteriores han sido más fastidiados», remató el hostelero con un suspiro.