Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y lluvias que podrían provocar inundaciones

La Fiscalía investiga la causa de la muerte de los peces para esclarecer si el vertido constituye un delito ambiental

El Seprona practica las diligencias necesarias para averiguar el origen, la causa y la autoría del derrame que ha obligado al cierre de las playas de Gran Canaria

Contaminación en Patalavaca

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía está a la espera de conocer la causa de la muerte masiva de los peces para esclarecer si el vertido que ha obligado a cerrar varias playas de Gran Canaria constituye un delito medioambiental. El fiscal delegado del área, Miguel Hernández, asume la investigación e incoó diligencias el día 17 de octubre, tras recibir la comunicación por parte de la empresa concesionaria de la explotación.

De forma inmediata se acordó encomendar al Seprona la práctica de las diligencias que fuesen necesarias para la averiguación del origen, causa y autoría del vertido.

De igual forma, se requirió a los Ayuntamientos afectados para que informasen de la situación de las costas donde se habían detectado los vertidos, medidas adoptadas para su contención, así como de toda la información disponible sobre las muestras de agua tomadas durante esos días.

Por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente se está realizando un seguimiento diario de la evolución del vertido. Cuando reciba los resultados del informe de la causa de la muerte de los peces valorará el resto de diligencias a practicar, tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la constatación de su relevancia penal.

TEMAS

