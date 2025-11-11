El gasoil y la gasolina más barata de este martes en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 11 de noviembre, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,129€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en CARLOS V (INGENIO km 1). Allí, la estación DISA CARRIZAL tiene la Gasolina 98 a 1,129€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. Allí tiene un precio de 0,965€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el precio del Gasóleo A es de 0,965€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,965€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la Gasolina 95 está a 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde sale a 0,965€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde se puede encontrar el gasoil a 0,965€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 11 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,965€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,965€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CARLOS V (INGENIO km 1), la estación de servicio DISA CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Haría, estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Calle Juan Carlos I 23, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,238€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 11 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,059€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, martes 11 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,099€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, PCAN GIL, en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el litro está a 1,118€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA ANTIGUA de Antigua en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0 tiene un precio de 1,039€ el litro.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,258€ el litro. Otra opción está en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, en la estación DISA EL MATORRAL a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,965€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,965€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 11 de noviembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,965€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 11 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.