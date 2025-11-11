Goyo Jiménez regresa a Ingenio con su espectáculo 'América Forever (The Final Refrito)'

El Centro Cultural Federico García Lorca acogerá el domingo, 30 de noviembre, la actuación del reconocido humorista Goyo Jiménez, que presentará su nuevo espectáculo América Forever (The Final Refrito), con dos funciones programadas, a las 18:00 y a las 20:00 horas.

Después de conquistar al público con su mítica trilogía Aiguantulivinamerica, Goyo Jiménez regresa con una recopilación definitiva de los mejores momentos de aquellos shows que marcaron una época, acompañados de nuevos ingredientes, reflexiones actualizadas y su inconfundible sello de humor inteligente y cercano.

América Forever (The Final Refrito) es una fiesta de la risa y un homenaje a todo lo que hizo reír y pensar al público de toda España sobre las diferencias —y similitudes— entre la vida americana y la española. En esta versión renovada, el cómico ofrece una mirada fresca y divertida sobre cómo han cambiado los Estados Unidos y el mundo, sin perder su característico estilo cargado de ironía y agudeza.

Con una trayectoria consolidada en el humor y el teatro, Goyo Jiménez vuelve a conectar con el público en un espectáculo que promete carcajadas, reflexión y el inconfundible “sabor MADE IN GOYO”.

Las entradas ya están a la venta en la plataforma https://www.tureservaonline.es