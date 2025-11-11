Goyo Jiménez regresa a Ingenio con su espectáculo 'América Forever (The Final Refrito)'
El humorista ofrecerá dos funciones el día 30 de noviembre, a las 18.00 y a las 20.00 horas, en el centro cultural Federico García Lorca
El Centro Cultural Federico García Lorca acogerá el domingo, 30 de noviembre, la actuación del reconocido humorista Goyo Jiménez, que presentará su nuevo espectáculo América Forever (The Final Refrito), con dos funciones programadas, a las 18:00 y a las 20:00 horas.
Después de conquistar al público con su mítica trilogía Aiguantulivinamerica, Goyo Jiménez regresa con una recopilación definitiva de los mejores momentos de aquellos shows que marcaron una época, acompañados de nuevos ingredientes, reflexiones actualizadas y su inconfundible sello de humor inteligente y cercano.
América Forever (The Final Refrito) es una fiesta de la risa y un homenaje a todo lo que hizo reír y pensar al público de toda España sobre las diferencias —y similitudes— entre la vida americana y la española. En esta versión renovada, el cómico ofrece una mirada fresca y divertida sobre cómo han cambiado los Estados Unidos y el mundo, sin perder su característico estilo cargado de ironía y agudeza.
Con una trayectoria consolidada en el humor y el teatro, Goyo Jiménez vuelve a conectar con el público en un espectáculo que promete carcajadas, reflexión y el inconfundible “sabor MADE IN GOYO”.
Las entradas ya están a la venta en la plataforma https://www.tureservaonline.es
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"