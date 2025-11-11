Quince años de prisión para un vecino de Mogán por abusos sexuales a su hijo y a sus siete sobrinos

El vecino de Mogán que abusó sexualmente de su hijo y de sus siete sobrinos en los momentos en los que los menores pernoctaban en su domicilio deberá cumplir 15 años de cárcel. En la vista oral celebrada este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el acusado J. A. A. ha reconocido los hechos, que se extendieron durante 19 años, y ha alcanzado un acuerdo con las víctimas.

El magistrado ponente, Miguel Ángel Parramón, dictó una sentencia a viva voz en los términos de la conformidad alcanzada por las partes, que incluye indemnizaciones de 20.000 euros a los sobrinos del encausado y de 30.000 euros hacia su hijo. Deberá cumplir, además, otras medidas de libertad vigilada y órdenes de alejamiento, así como hacerse cargo del pago de las costas procesales.

No responderá por los supuestos abusos sexuales continuados hacia tres de los menores porque, pese a que el fiscal Antonio Amor los menciona en su escrito de acusación, ya se encuentran prescritos. El tiempo máximo para denunciar este tipo de delitos antes de que queden impunes es de una década cuando conllevan penas inferiores a los 10 años de prisión, como es el caso.

Dilaciones indebidas

El representante del Ministerio Público y la acusación particular han contemplado para la pena acordada la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas de carácter cualificado porque la causa estuvo paralizada desde 2017 hasta 2023 sin practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Al penado, defendido por el letrado Javier Torres López, se le tomó declaración por estos hechos en noviembre de 2012.

Tres de los supuestos abusos han quedado impunes por la prescripción de los delitos

Los hechos se produjeron entre 1995 y 2014 en una vivienda en la Subida de los Riscos, en el término municipal de Mogán, y todos los denunciantes vivieron en ella, bien de forma permanente o temporal. El acusado reconoció que aprovechó la presencia de los menores para realizar tocamientos de índole sexual en un número indeterminado pero elevado de ocasiones.

Tres de las víctimas interpusieron denuncia por estos hechos en diciembre del año 2014, siete años después de haber alcanzado la mayoría de edad y una vez incoada la causa penal contra el agresor.