Próximos eventos del Winter Pride
El Winter Pride arranca con más de 25 eventos
La organización espera una inyección de 60 millones y una mayor promoción turística
La décima edición del Winter Pride arrancó ayer en Maspalomas con una notable participación de público, que se espera que en los próximos días se multiplique hasta alcanzar los 40.000 asistentes, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior. La cita destaca por su creciente atractivo internacional, con un aumento este año de visitantes procedentes de Alemania e Inglaterra y, como novedad, de Estados Unidos y Canadá y China. La inyección económica superará los 60.000.000 euros, según afirmó el director Emiel Winjberg. «Los empresarios locales están deseando que comience esta fiesta para obtener una mayor recaudación», argumentó.
Los más de una decena de actos públicos, que se suman a todos los eventos privados organizados en hoteles y discotecas, se iniciaron ayer por la tarde en el Hotel Axel Beach con una barbacoa y, posteriormente, en el escenario del Yumbo con un espectáculo en directo de Drags Queens y mucha música. Durante toda la semana Maspalomas será el epicentro de una diversidad que se reivindica con un concurso de talentos, talleres y conciertos como el que ofrecerá el próximo viernes el mítico grupo Vengaboys.
Durante el acto de presentación, Emiel Wijnberg destacó la importancia de este evento para la promoción turística y resaltó una programación diseñada para todos los públicos, pues incluye fiestas en piscinas, conciertos y hasta una marcha por la diversidad que tendrá lugar el próximo sábado. a las 15:00 horas de la tarde.
En siete días, el festival acogerá entre otros eventos un concierto de la ganadora de Got Talent España Cristina Ramos, una actuación de los Pink Lips, y la mejor música que pincharán los Dj,s de varios países. Winjberg recordó que hoy, a las 14:30 tendrá lugar el Carnaval Héroes, un evento en donde participarán artistas de Alemania y de Países Bajos.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez añadió que «los turistas que vienen a disfrutar del Winter Pride llegan a la isla con una alta capcidad de gasto».
Vino, tapas y música
Hoy, a las 12:00 horas
Hoy, a partir de las 12:00 horas se realizará una visita a una bodega situada en el interior de la isla con actividades, música, comida y, por supuesto, unos buenos vinos.
Carnaval Héroes
Hoy, a las 14:30 horas
A partir de las 14:30 horas y hasta las 18:00 se celebrará un After Party con un cartel épico de artistas alemanes, holandeses, británicos y canarios.
CrossFit
Mañana, a las 12:00 horas
Desde las 12:00 horas de la mañana se llevará a cabo una sesión de CrossFit en Playa del Inglés. La duración total del entrenamiento rondará los 60 minutos.
Wet y Withe
Mañana, a partir de las 12:00
La fiesta comenzará a las 12.00 horas de la mañana en Amadores Beach Club y se alargará hasta las 19:00 horas de la tarde, con la actuación de drags, bailarinas, piscina, jacuzzi y Dj,s.
