Agaete detecta un vertido en sus costas
Las sustancias blanquecinas y amarillentas están siendo analizadas por el Seprona y el Gobierno de Canarias para determinar su procedencia
Agaete detectó a las 11:26 de la mañana de este miércoles la presencia de sustancias de tonos blanquecinos y amarillentos en la Playa Vieja, ubicada entre el Dedo de Dios y la pasarela del espigón del Muelle Viejo.
Investigación
Las muestras recogidas están siendo analizadas por el Seprona y el Gobierno de Canarias para determinar si se trata del mismo vertido de materia orgánica en descomposición que ha provocado el cierre temporal de playas en Mogán, Telde y Santa Lucía de Tirajana y otros municipios o si, por el contrario, se trata de un fenómeno independiente.
Desde la tarde de este miércoles, las playas de Agaete permanecen cerradas de manera preventiva debido a la borrasca Claudia, priorizando la salud ciudadana. No obstante Ayuntamiento ha asegurado que evaluará cualquier riesgo asociado al vertido y seguirá los protocolos y recomendaciones de Salud Pública en caso de que los análisis confirmen contaminación.
