Agaete
Agaete incorpora tres nuevos policías locales
El Ayuntamiento de Agaete ha recibido a los nuevos agentes de la Policía Local, además del oficial jefe accidental de la Policía Local que ha tomado posesión recientemente. Se unen al equipo de la Policía Local tres nuevos agentes en prácticas que han tomado posesión en la mañana de este miércoles en un acto en el que han estado arropados por sus familias, amigos/as, compañeros/as, la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario y varios concejales de la Corporación local.
La alcaldesa de Agaete ha celebrado la incorporación del jefe accidental y de los nuevos funcionarios en prácticas, en un día “muy esperado y muy deseado”. Como ha destacado, “el compromiso que tenemos el grupo de Gobierno es seguir incrementando todas las plazas posibles y cubrir las vacantes”. La regidora ha recordado que esta “es la segunda vez que convocamos la plaza de oficial, que tomó posesión hace un par de días” al que hoy se suman los tres nuevos agentes que “ya son trabajadores municipales al servicio de nuestro pueblo”.
