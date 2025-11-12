La borrasca Claudia obliga a suspender las clases en la ULPGC

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, ha decidido suspender la actividad docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva en modalidad presencial desde la medianoche de este jueves, 13 de noviembre, ante la llegada de la borrasca Claudia.

La medida, adoptada siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y del Comité de Emergencias de la ULPGC, afecta a todas las instalaciones universitarias en las tres islas, con excepción de los servicios esenciales recogidos en la resolución de Gerencia del 12 de noviembre.

Los edificios permanecerán cerrados y las clases y prácticas se desarrollarán de forma telemática siempre que sea posible.

La reanudación de la actividad presencial, prevista inicialmente para el viernes 14 de noviembre, se confirmará en las próximas horas a través de los canales oficiales de la ULPGC: web, correo electrónico y redes sociales.

La Universidad recomienda a la comunidad universitaria extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades de emergencia.