Gran Canaria suma ya 17 playas cerradas al baño por el vertido

Gran Canaria acumula 17 playas cerradas a causa del vertido de materia orgánica en descomposición procedente, según las primeras investigaciones, de granjas marinas ubicadas en la costa de Melenara. El material, compuesto principalmente por grasas de pescado y restos de pienso, mantiene en alerta a varios municipios de la isla. En Telde, epicentro del incidente, el Ayuntamiento mantiene desde hace diez días la prohibición del baño en varias de sus playas -entre ellas Melenara, Salinetas y Aguadulce-, y amplió este miércoles la medida a los arenales de Ojos de Garza y Tufia, ante la persistencia de residuos visibles en la costa.

A estas cinco playas de Telde se suma El Yodo en Santa Lucía de Tirajana, que permanece cerrada de forma preventiva. Por su parte, Mogán es el municipio más afectado, con once playas clausuradas: Tauro, Taurito, Mogán, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar y El Perchel, a las que se unieron el pasado martes Amadores y Costa Alegre.

Turistas observan el cartel de prohición del baño. / Andrés Cruz

El cierre de estas playas en plena temporada alta turística ha generado preocupación en Mogán, donde la alcaldesa, Onalia Bueno, anunció este miércoles que el Ayuntamiento estudia emprender acciones legales. La regidora expresó su malestar por el impacto del vertido en el principal motor económico del municipio y de la isla. «No puede ser que algo que se origina en otro municipio nos afecte a nosotros, que somos un destino turístico y tengamos las playas cerradas», criticó Bueno.

Esperanza

Pese a la incertidumbre, la regidora mantiene un rayo de esperanza y confía en que el oleaje provocado por la borrasca Claudia ayude a sanear las playas y que los próximos análisis del agua confirmen su recuperación. «Si todo se calma a partir del jueves por la tarde, confiamos en que las analíticas vuelvan a ser buenas y podamos reabrir», remató.

Además, el municipio de Agaete detectó a las 11:26 horas de la mañana de este miércoles la presencia de sustancias de tonos blanquecinos y amarillentos en la playa Vieja, situada entre el Dedo de Dios y la pasarela del espigón del Muelle Viejo. Estas muestras están siendo analizadas por el Seprona y el Gobierno de Canarias para determinar si proceden del mismo vertido que ha obligado al cierre de playas en Mogán, Telde y Santa Lucía de Tirajana, o si se trata de un fenómeno independiente sin relación con el episodio de contaminación que afecta al resto de la isla.

No obstante, desde la tarde de ayer, las playas de Agaete permanecen cerradas de forma preventiva por los fenómenos costeros debido a la borrasca Claudia. El Ayuntamiento ha anunciado que evaluará si existe riesgo asociado al vertido y, en caso de que los análisis resulten positivos, seguirá las recomendaciones y el protocolo establecido por Salud Pública.