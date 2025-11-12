Jet2.com conectará Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote con Londres-Gatwick a partir de 2026
La nueva base británica ofrecerá rutas directas a Canarias y Baleares y refuerza el peso del turismo inglés en el Archipiélago
Gran Canaria contará con dos vuelos semanales directos con Londres-Gatwick a partir de 2026, tras el anuncio de Jet2.com, que abrirá una nueva base operativa en uno de los aeropuertos más importantes del Reino Unido.
La aerolínea británica, una de las líderes en el turismo de sol y playa en Europa, conectará desde esta nueva base once destinos españoles, entre ellos las cuatro islas canarias con aeropuerto turístico: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
El consejero delegado de la compañía, Steve Heapy, aseguró que esta apertura representa “una oportunidad fantástica para seguir fortaleciendo los lazos turísticos con España” y consolidar a Jet2.com y Jet2holidays como el principal operador entre Reino Unido y Canarias.
Además de las conexiones con el archipiélago, Jet2.com operará vuelos regulares a Mallorca, Ibiza, Menorca, Málaga, Alicante, Girona y Reus, aumentando significativamente su capacidad desde Londres. “Queremos que más viajeros puedan descubrir Canarias con comodidad y a precios competitivos”, recalcó Heapy.
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
- Dos hermanos canarios diseñan un aplicativo que revoluciona el registro de viajeros en alojamientos turísticos
- Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”