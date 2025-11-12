Jet2.com conectará Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote con Londres-Gatwick a partir de 2026

Gran Canaria contará con dos vuelos semanales directos con Londres-Gatwick a partir de 2026, tras el anuncio de Jet2.com, que abrirá una nueva base operativa en uno de los aeropuertos más importantes del Reino Unido.

La aerolínea británica, una de las líderes en el turismo de sol y playa en Europa, conectará desde esta nueva base once destinos españoles, entre ellos las cuatro islas canarias con aeropuerto turístico: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

El consejero delegado de la compañía, Steve Heapy, aseguró que esta apertura representa “una oportunidad fantástica para seguir fortaleciendo los lazos turísticos con España” y consolidar a Jet2.com y Jet2holidays como el principal operador entre Reino Unido y Canarias.

Además de las conexiones con el archipiélago, Jet2.com operará vuelos regulares a Mallorca, Ibiza, Menorca, Málaga, Alicante, Girona y Reus, aumentando significativamente su capacidad desde Londres. “Queremos que más viajeros puedan descubrir Canarias con comodidad y a precios competitivos”, recalcó Heapy.