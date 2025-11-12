Mogán activa su plan de emergencia y suspende las clases ante la llegada de la borrasca Claudia
La alcaldesa Onalia Bueno pide a la población permanecer en casa y extremar la precaución ante el temporal que afectará al suroeste de Gran Canaria
El municipio de Mogán se prepara para la llegada de la borrasca Claudia, que comenzará a dejar sus primeros efectos en la isla durante las próximas horas. La alcaldesa, Onalia Bueno, anunció la activación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) y la suspensión de todas las clases, así como de las actividades sociales, culturales y deportivas, a partir del miércoles.
“Parece ser que la borrasca va a entrar por el suroeste, donde está Mogán, y ya tenemos todos los servicios activados”, explicó Bueno, quien pidió a los vecinos no salir a la calle si no es estrictamente necesario. Además, insistió en que las familias retiren toldos, sombrillas y objetos que puedan caer a la vía pública, y que eviten estacionar vehículos junto a los barrancos, ante el riesgo de crecidas repentinas por las lluvias intensas.
Refuerzo de medios y vigilancia en barrancos
El Ayuntamiento ha dispuesto cuatro tractores con personal municipal en los puntos más conflictivos, especialmente en las desembocaduras de los barrancos, donde suelen producirse problemas durante los temporales. “El concejal Willy García estará coordinando los trabajos sobre el terreno, y la Policía Local doblará efectivos, igual que el equipo de Protección Civil”, detalló la regidora.
Bueno también adelantó que permanecerá al frente del operativo desde la madrugada en Arguineguín, junto a los cuerpos de seguridad y emergencias, y que el consistorio cuenta con un grupo electrógeno preparado para mantener las comunicaciones en caso de cortes eléctricos.
En directo | Última hora del paso de la borrasca Claudia por Canarias
Sigue aquí las actualizaciones en tiempo real sobre la lluvia, el viento y las incidencias en Canarias
