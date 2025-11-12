Mogán inaugura la segunda fase del paseo marítimo Las Marañuelas-Anfi con una inversión de 1,3 millones de euros

El municipio de Mogán inauguró este miércoles la segunda fase del paseo marítimo Las Marañuelas-Anfi, en el tramo que conecta las playas de Costa Alegre y La Carrera. Esta nueva actuación incluye el refuerzo de un muro de piedra destinado a proteger la avenida del fuerte oleaje ante posibles borrascas y temporales procedentes del suroeste de la isla, además de la creación de un espacio deportivo y la instalación del alumbrado, entre otras mejoras. Con esta obra, el municipio recupera un enclave que desapareció, precisamente, en el año 1987 tras un temporal que destruyó un tramo parcial del paseo entre Patalavaca y el hotel Sunwing Arguineguín Seafront, dando así un nuevo impulso a la revitalización del litoral moganero.

El proyecto ha sido financiado a través de una subvención conjunta de la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, gracias a la cual el Ayuntamiento de Mogán ha podido invertir un total de 1.363.604,95 euros. Esta aportación económica procede de una ayuda mediante un acuerdo suscrito en el pasado año 2017 entre ambos organismos, con el objetivo de impulsar este tipo de actuaciones que contribuyen a la mejora de los espacios turísticos del municipio.

Otras cuatro fases

Sin embargo, la recuperación integral del paseo marítimo aún contempla otras cuatro fases hasta alcanzar la playa de Anfi del Mar. «La tercera fase ya cuenta con proyecto redactado y se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias, aunque todavía carece de financiación. En cuanto a la cuarta y quinta fase, «por el momento no se ha iniciado su proyecto», explicó la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, quien añadió que «cuando estén todas las fases terminadas, el paseo contará con dos kilómetros de distancia desde Las Marañuelas hasta Anfi».

Onalia Bueno y el equipo de gobierno en la inauguración de la segunda fase del paseo Las Marañuelas-Anfi / LP/DLP

La edil matizó que estas obras, que se lograron retomar en 2015 tras más de 30 años de intentos por desbloquear el proyecto, se han hecho especialmente complejas para el gobierno municipal, aunque «no por cuestiones del Ayuntamiento, sino por otras administraciones públicas como, por ejemplo, el Estado», remató. Bueno aseguró que esta es una muestra de la «incompetencia del Estado hacia las mejoras del litoral de las Islas Canarias».

