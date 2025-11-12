PP y CC critican las cuentas del Cabildo y la baja ejecución

Los grupos de Partido Popular (PP) y de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria expresaron ayer su rechazo al proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Antonio Morales y anunciaron una enmienda a la totalidad al considerar que son «una copia» de las cuentas de años anteriores, con predominio de las subvenciones «a dedo» en detrimento de las inversiones reales.

Miguel Jorge, portavoz del PP, principal partido de la oposición, y Vidina Cabrera, portavoz de los nacionalistas, coincidieron en que

pese a que el presupuesto supera por primera vez los 1.000 millones de euros «no resolverá los problemas de los grancanarios».

En su opinión, los consejeros del pacto entre NC-FAC y el PSOE son incapaces luego de gastar el dinero consignado, como a su juicio «se demuestra» con la baja ejecución de las inversiones reales de este año, solo un 36,75% a falta de dos meses para cerrar el ejercicio, o que se hayan acumulado 177 millones de remanentes de tesorería, a los que habrá que sumar los que se generen este año.

«El primer síntoma de que este presupuesto no va a servir para nada son las propias declaraciones del presidente Morales cuando dice que van a servir para la reactivación económica, pues parece que no se ha dado cuenta de que lleva diez años gobernando el Cabildo», declaró el portavoz popular, quien subrayó que la propuesta del gobierno insular «es un corta y pega, más de lo mismo, por supuesto con algo más de dinero porque se ingresa más por el IGIC o por partidas como el impuesto de la gasolina y otras tasas».

Miguel Jorge insistió en que «este presupuesto es igual de malo que el de otros años, pues no sirve para generar riqueza ni empleo, pero sigue siendo clientelista». Al respecto, aseguró que la propia Intervención del Cabildo advierte de que hay 850 subvenciones nominativas, a dedo, el 85% del total de ese capítulo, cuando la ley de subvenciones dice que esas ayudas deben otorgarse por concurrencia competitiva.

El líder de la oposición comentó que el presupuesto de Presidencia, el departamento de Morales y Teodoro Sosa, el más utilizado para la concesión de estas ayudas nominales, ha subido un 81% en los últimos tres años, hasta 37,4 millones, mientras las inversiones productivas bajan un 0,5%.

«Parece que el gran éxito es decir que entramos en el club de los milmillonarios, pero de qué sirve eso si al final la gran parte de ese dinero no se ejecuta y acaba en las cuentas bancarias, engordando los resultados de los bancos», se preguntó Jorge. Según sus cálculos, este año «se van a quedar sin gastar más de 200 millones de euros, pues solo se ejecutarán el 38% de las inversiones reales y hay 700 millones muertos de risa en los bancos».

Vidina Cabrera fue más contundente en sus críticas, pese al poco tiempo para analizar las cifras, y afirmó que es «un presupuesto escandalosamente propagandístico y totalmente alejado de la realidad, pues no responde a las necesidades de la ciudadanía y porque, una vez más, son incapaces de ejecutar los gastos que proyectan».

Remanente y emergencias

La portavoz de CC consideró que son «unas cuentas irreales, diseñadas para la venta del gobierno de NC y PSOE, en lugar de para el desarrollo, la proyección de la Isla o resolver problemas como la falta de vivienda y la atención sociosanitaria». A su juicio, «de nada vale aumentar cada año la cantidad si luego no son capaces de gastar ese dinero y seguir generando remanentes, de momento 177 millones, como dijo Morales, lo que demuestra una gestión deplorable teniendo en cuenta la emergencia habitacional o la falta de plazas sociosanitarias».

Según los datos aportados por el propio gobierno a 31 de octubre , Cabrera resaltó que «la ejecución de las inversiones reales es del 36,75% y dicen que van a llegar a final de año al 95,84%, por lo que habrá que ver cómo van a aumentar esos 59 puntos en dos meses y con las Navidades de por medio». 59 puntos.

La representante nacionalista censuró que el pacto de progreso de NC y PSOE «venda que para el año 2026 habrá 220 millones para inversiones cuando este año hubo 138 millones y solo han ejecutado ese 36%». También aclaró que el acercamiento de CC al grupo del consejero Teodoro Sosa no condiciona su posición respecto a la votación de estos presupuestos. n