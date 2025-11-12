¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles?

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,970€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,975€ el litro.

Hoy miércoles 12 de noviembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,129€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,149€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria, a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, donde sale a 0,970€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,970€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 12 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 0,970€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23 de Tías a 1,238€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,059€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación CEPSA ANTIGUA en CARRETERA GENERAL DEL SUR - CRUCE LAS POCETAS KM. 0, donde el diésel está a 1,039€ el litro. La segunda mejor opción está en Tuineje, a 1,040€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 12 de noviembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,099€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,118€ el litro en la estación PCAN GIL.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,258€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tuineje, AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, en la CEPSA GRAN TARAJAL, que está a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 ofrece hoy, miércoles 12 de noviembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 0,995€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 0,970€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,975€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 12 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

