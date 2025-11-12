Unas ratas 'de paseo' en Arinaga encienden redes, pero no hay plaga

Durante los últimos días, varios vecinos de Playa de Arinaga , en el municipio grancanario de Agüimes, han compartido en redes sociales y chats vecinales la aparición de ratas en distintos puntos del barrio costero. La última -la foto de una muerta y atropellada- fue la chispa que encendió la alarma y multiplicó los mensajes, algunos incluso hablando de «plaga», o jocosos como «pobre animalito. ¡No al maltrato animal!». Pero, según confirman fuentes del área municipal de Limpieza, todo está bajo control y no existe proliferación de roedores y mucho menos, plaga.

De día por el paso de peatón

A plena luz del día y sin disimulo, cruzando pasos de peatones. Fue visto un gran ejemplar hace unos días junto a la plaza de la Iglesia y desapareciendo luego por una alcantarilla, escena que dejó a varias vecinas que acudían a la playa con sus sillas «boquiabiertas», relatan fuentes presenciales.

Desde el Ayuntamiento de Agüimes insisten en que existe un servicio de control de plagas activo durante todo el año, que se refuerza cuando se recibe algún aviso puntual. «Tenemos un protocolo marcado anualmente para la desratización de todas las zonas municipales y aun así, todas las llamadas que recibimos de un vecino que ve en un momento dado ratas en cualquier punto, se toma nota y se hace una desratización de esa zona», indica la edil de Limpieza, Juani Martel. En el caso de la rata vista el martes en la calle López de Legazpi, cuya foto corrió en redes, la concejal indicó que «al ver la imagen lo que hago directamente es enviar a los operarios que se retire y luego aviso a la veterinaria para que se vaya a desratizar la zona. No hay que alarmar nada , no es nada fuera de lo normal».

La imagen dejó detrás comentarios de residentes como que han detectado estos roedores en algunos tramos de la avenida marítima, o que han entrado en viviendas, o visto cerca de las oficinas municipales. Otros más cachondos: "Pobre animalito. ¡No al maltrato animal!".

Prevención

El consistorio recuerda que la limpieza de calles y playas se mantiene con normalidad y que los equipos trabajan también en campañas de prevención. Una de esas medidas es un proyecto piloto para evitar que los roedores trepen por los árboles. «Les ponemos barreras en los troncos, pero si no suben por ahí, trepan por un muro y saltan al cepellón. Son listas.», bromea uno de los técnicos municipales.

La realidad, aseguran desde el servicio, es que la presencia de algunos roedores en entornos urbanos o costeros es algo habitual y no necesariamente un signo de plaga. «A veces se mueven de zona o salen en busca de comida, y claro, si las ves cruzar un paso de peatones a mediodía, parece raro», ironizan.

Colaboración ciudadana

En cualquier caso, desde Limpieza se recuerda que la colaboración ciudadana es clave: no dejar bolsas fuera de los contenedores, y, sobre todo, no tirar restos de comida ni alimentar animales en la vía pública. «Porque las ratas también comen -añaden con humor-. Si encuentran alimento gratis, repiten».

Algunos residentes aseguran que sí han detectado zonas con mayor presencia de estos roedores, como el entorno del puerto industrial, al que acuden con sus perros a pasear. Aunque esta zona, dicen fuentes del ayuntamiento, no es competencia municipal.

El plan municipal incluye en todos los barrios el plan de refuerzo con fumigaciones y limpiezas de contenedores, que se realizan de forma combinada para el control tanto de cucarachas como de roedores.

Por ahora, concluyen que en Arinaga no hay plaga, sino más bien susto vecinal. Las únicas que corren por la zona son en los grupos de WhatsApp -y alguna que otra con prisa por meterse en su alcantarilla antes de volver al anonimato subterráneo.