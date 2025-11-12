San Rafael en Corto entrega sus premios ‘Camaritos’

La 21º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (Srec) continúa desarrollándose en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. El viernes, a las 19.30 horas, celebra su gala de clausura en el transcurso de la que se conocerán los tres trabajos mejor valorados por el voto del público, así como el corto que obtendrá este año 2025 el Premio Distribución Domingo Socorro, instaurado hace tres años con el apoyo de la empresa canaria Digital 104.

El cineasta canario Bright Martins Oluremi estará presente mañana, a las 19.30 horas, sobre el escenario del teatro municipal para presentar su corto Lo que ven mis ojos, un trabajo documental experimental realizado este año rodado en el popular rastro dominical del Parque Blanco de la capital grancanaria que simboliza la multiculturalidad que se da cita en este espacio urbano contemplada. El protsgonista es este joven de 23 años, de origen nigeriano, que viajó en patera en el vientre de su madre hasta llegar a Fuerteventura en donde nació.

Junto al corto de Martins serán proyectados otros 16 trabajos de realizadores de Canarias, Valencia, Brasil, Guadalajara, Zaragoza y Asturias.

Al referirse a su corto Lo que ven mis ojos, Bright Martins señaló que su trabajo recoge cómo ha cambiado la isla. «O quizás de cómo he cambiado yo». El director destacó la mezcla de ritmos africanos con melodías latinas y especias árabes «se funden con gofio canario y los idiomas flotan en el aire como olas rompiendo en la orilla. Este es mi hogar. Esta es mi isla. Vaya donde vaya, Canarias siempre será ese lugar donde la diferencia no separa, sino que une. Y cada domingo, en ese latido vibrante del rastro, recuerdo de dónde vengo… y quién soy».

El cineasta canario Bright Martins Oluremi presenta mañana su cortometraje ‘Lo que ven mis ojos’

Presentado a la edición XVI del Premio de Cortos Cinematográficos convocado por Radio Nacional de España, Oluremi grabó en febrero de este mismo año tres horas de material, si bien el tiempo de producción le llevó unas ocho horas. Reconoció que su trabajo como realizador está influenciado por su conexión cultural que nace entre la historia de su madre, su identidad africana y el país en el que creció. Formado en las categorías inferiores de Club Baloncesto 7 Las Palmas, Martins se trasladó desde Canarias a la península para desarrollar su carrera como deportista, primero en Palencia en el Club Deportivo de Baloncesto Venta de Baños y luego en el Bilbao Basket B, con los que disputó la liga de Primera Nacional durante las temporadas 2020/21 y 2021/22.

‘Cine y Migración’

Organizado por la Asociación Cultural Canaria Gran Angular con el apoyo del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, el área de Cultura del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Canary Islands Film, la muestra SREC, que se desarrolla este año bajo el lema ‘Cine y Migración’, servirá de plataforma para la grabación mañana, día 13, a las 18.00 horas, del programa Radio Refugio de la Radio Canaria que conduce Miriam Suárez, técnica de incidencia, participación social y comunicación de CEAR Canarias.

El viernes, último día del festival, la jornada dará comienzo a las 11.00 horas con la proyección impulsada por el Instituto de Cine de Canarias (ICC) orientada al alumnado de la zona de los seis cortos realizados durante el curso relacionados con los temas de migración e identidad.