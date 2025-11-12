Telde cierra dos playas más por el vertido: Tufia y Ojos de Garza

A mediodía de este miércoles, el Ayuntamiento de Telde procedió al cierre preventivo de las playas de Ojos de Garza y Tufia, tras los últimos análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Los informes detectan la presencia de residuos no tóxicos en ambos arenales, que se suman a las clausuras ya vigentes en Melenara, Salinetas y Aguadulce.

Con estas incorporaciones, son ya 17 las playas afectadas en Gran Canaria, distribuidas entre Mogán (11), Telde (5) y Santa Lucía de Tirajana (1).

Pese a las mejoras observadas en los últimos días, las corrientes marinas han extendido la mancha a nuevas zonas del litoral, provocando que persista el mal olor en algunos sectores. Por ello, la recomendación oficial sigue siendo la prohibición temporal del baño en todos los enclaves afectados. El Ayuntamiento de Telde ha confirmado que en los próximos días se realizarán nuevas inspecciones para evaluar la evolución del episodio antes de autorizar cualquier reapertura.

Las concejalías de Playas y Limpieza Viaria mantienen un dispositivo diario de trabajos de limpieza en los arenales, mientras que el consistorio continúa celebrando reuniones técnicas y de coordinación para analizar tanto la evolución de la situación como el posible origen de la alteración costera.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha agradecido “las labores continuas que están desarrollando el personal de limpieza y los servicios municipales, que están permitiendo mitigar en gran medida los efectos visibles de este episodio puntual”. Asimismo, subrayó que “la institución actúa con total transparencia, en coordinación con Salud Pública y evaluando todos los informes técnicos disponibles antes de autorizar la reapertura de ningún arenal”.