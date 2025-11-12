“Estamos valorando emprender acciones judiciales”: la alcaldesa de Mogán, tajante ante el cierre prolongado de playas
Onalia Bueno confirma que todas las playas del municipio continúan cerradas al baño por bandera roja y fuertes oleajes, mientras el Ayuntamiento evalúa emprender acciones judiciales por los vertidos que afectan al litoral de Mogán
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirma que el municipio seguirá con todas sus playas cerradas al baño por bandera roja mientras persista el fuerte oleaje y la influencia de la borrasca Claudia. A pesar de la prohibición, la regidora lamenta que “algunos bañistas continúan entrando al mar”, lo que supone un riesgo evidente dada la peligrosidad de las condiciones marítimas.
Bueno confía en que el intenso oleaje contribuya a “sanear las playas” y que las próximas analíticas sean “favorables” para reabrir los arenales cuanto antes. “Esperamos que si la situación mejora a partir del jueves por la tarde, el Gobierno de Canarias y Sanidad puedan autorizar la apertura de nuevo”, señaló.
Mogán estudia emprender acciones judiciales
La alcaldesa avanzó que el Ayuntamiento está valorando iniciar acciones legales contra las administraciones o entidades responsables de los vertidos que han obligado a cerrar las playas durante casi una semana. “No puede ser que un problema que se origina en otro municipio nos afecte directamente, cuando Mogán vive del turismo y estamos en plena temporada”, advirtió.
Bueno recordó que las playas llevan ya cinco días cerradas, un hecho que impacta directamente en el sector turístico local. Mientras tanto, el municipio mantiene activado su Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y todos los servicios en alerta, a la espera de que la borrasca Claudia remita en las próximas horas.
