“Winter Pride”, una experiencia que va más allá de la fiesta en Maspalomas

Siete días y siete noches, más de 40 eventos programados y el Yumbo como centro neurálgico para reinvindicar los derechos y libertades LGTBIQ+.

Sin embargo, la actividad de este festival internacional con sello canario, no es exclusiva de Maspalomas. La organización apuesta, desde hace años, por “mostrar al mundo un continente en miniatura” con el objeto de enriquecer “cada paquete turístico”.

“Trabajamos de la mano de las instituciones públicas, pero también con empresarios del sector para organizar actividades en otros municipios, aparte de San Bartolomé de Tirajana. La isla tiene un potencial natural, cultural y gastronómico que debe llevarse cada turista en su retina”, añade Emiel Wijnberg, director del “Winter Pride”.

Winter Pride 2025 / LP/DLP

Entre las visitas más demandadas, destacan las excursiones al interior de la isla. Una parada obligatoria es la Bodega “Los Lirios”, un viñedo familiar situado en Bandama con más de cien años de antigüedad.

En esta edición, un centenar de turistas, procedentes de diferentes países, disfrutaron de una actividad guiada para conocer la elaboración de los caldos canarios, además de una cata acompañada con platos típicos y música en directo.

El itinerario cultural continuará el jueves, con una ruta por el casco histórico de Vegueta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Días culturales, noches de fiesta

Con la caída de la tarde, la Plaza de la Diversidad “Darío Jaén”, en el Centro Comercial Yumbo, encendió el cohete que preside el escenario principal para dar comienzo a una nueva noche de fiesta.

Miles de personas bailaron con la música de Rocío Ruano, Jia Miles, Templations, Angie Brown y los Dj Troyan, Sanetti y Jonay BJ, acompañados de High Heels Performance.