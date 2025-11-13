Agaete reabre sus playas tras descartar riesgo para los bañistas por el vertido

El Ayuntamiento de Agaete informó en la tarde de este jueves que las playas del municipio volverán a abrirse al público una vez finalicen los fenómenos costeros asociados a la borrasca Claudia.

La decisión se tomó tras conocerse los resultados de los análisis realizados durante la mañana por el Seprona y el Gobierno de Canarias en la Playa Vieja, después de haberse detectado el pasado miércoles un vertido y la presencia de sustancias con tonos blanquecinos y amarillentos.

El Consistorio aseguró que los parámetros analizados confirman que no “existe riesgo para la salud”. Sin embargo, afirmó que aún se desconoce la procedencia y la naturaleza exacta del vertido, por lo que se mantienen las investigaciones en curso.

No obstante, Gran Canaria continúa con 17 playas cerradas debido a un vertido de materia orgánica en descomposición procedente de las instalaciones de piscifactorías ubicadas en la costa de Telde, un incidente que desde hace casi un mes está siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente.

En Telde, epicentro del incidente, el Ayuntamiento mantiene cerradas las playas de Melebara, Salinetas, Agua Dulce, Tufia y Ojos de Garza. A estas se suma El Yodo en Santa Lucía de Tirajana y otras once playas clausuradas en el municipio de Mogán: Tauro, Taurito, Mogán, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar, El Perchel, Costa Alegre y Amadores.