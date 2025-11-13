Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana

La borrasca Claudia ha cumplido los pronósticos durante la madrugada en Canarias. El Archipiélago se ha despertado este jueves con registros de lluvia muy elevados en zonas de cumbre y medianías, rachas de viento fuertes y un amplio catálogo de incidencias que van desde desvíos de vuelos hasta cierres de carreteras, puertos y parques. Todo ello en un contexto de avisos naranjas por lluvias y viento activados por la Agencia Estatal de Meteorología y de alerta decretada por el Gobierno de Canarias por fenómenos meteorológicos adversos.

Según los primeros datos de la red de estaciones automáticas, el mayor acumulado de lluvia se ha medido en San Bartolomé de Tirajana, en la estación de Cuevas del Pinar (Gran Canaria), con 66,4 litros por metro cuadrado. Le siguen otros puntos de la isla como Vega de San Mateo (57,4 l/m²), Tejeda (48,7 l/m²), Cruz de Tejeda (48,6 l/m²) o Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (41,4 l/m²), que confirman a la cara interior y suroeste de Gran Canaria como uno de los focos principales del temporal en estas primeras horas del día.

Estas cifras se suman a los más de 110 litros por metro cuadrado recogidos durante la noche anterior en las cumbres de La Palma, en estaciones como el Roque de los Muchachos y El Paso, donde Claudia comenzó a golpear primero antes de desplazarse hacia el este del Archipiélago.

Madrugada muy lluviosa en el interior de Gran Canaria

Las precipitaciones han sido especialmente persistentes y eficientes en el interior de Gran Canaria, donde la conjunción de la borrasca y el relieve ha favorecido lluvias intensas en barlovento y en las cuencas que drenan hacia el sur y suroeste de la isla. Municipios como San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Vega de San Mateo, La Aldea de San Nicolás o Valleseco encadenan ya varias horas de lluvia, con acumulados que superan con holgura los 20 litros y, en los casos más extremos, los 60.

En cambio, en zonas litorales del este y noreste grancanario, como Las Palmas de Gran Canaria o Telde, aunque ha llovido de forma recurrente, los registros se mantienen por ahora más contenidos, con cantidades en general moderadas.

Lanzarote y Fuerteventura: viento, mala mar y menos lluvia

En las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, el arranque de la jornada está marcado sobre todo por el temporal marítimo y el viento, con acumulados de lluvia más discretos. La borrasca ha obligado a cerrar el puerto de Arrecife al atraque de buques y ha condicionado la operativa de ferris y cruceros, desviando a miles de turistas hacia otros destinos mientras se mantengan las condiciones adversas en la costa conejera.

Las rachas de viento superan los 80 km/h en puntos como Tinajo y rebasan los 60–70 km/h en La Oliva y zonas abiertas de Fuerteventura, dentro del escenario previsto por los avisos de Aemet para este jueves, que contemplan vientos fuertes del suroeste y mala mar en estas islas.

Vuelos desviados, puertos cerrados y carreteras cortadas

La combinación de lluvia, viento y mala mar ya se ha traducido en un buen número de incidencias. Durante la tarde y noche del miércoles se desviaron vuelos que tenían previsto operar en Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, obligando a reprogramar conexiones interinsulares, nacionales e internacionales.

En tierra, el Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas varias carreteras de cumbre, entre ellas tramos de la GC-200, GC-210 y GC-605, por el riesgo de desprendimientos y escorrentías en taludes inestables. Los servicios de Carreteras han desplegado cuadrillas para despejar cunetas, retirar ramas y prevenir atascos de pluviales antes de las horas de lluvia más intensa.

En el litoral, el temporal marítimo ha obligado a cerrar el puerto de Arrecife al tráfico de barcos, así como el de Puerto del Rosario, y ha llevado a suspender actividades náuticas y cerrar accesos a muelles y paseos marítimos en varios municipios costeros.

Avisos activos y evolución prevista

La Aemet mantiene para este jueves avisos naranja por lluvias en buena parte del Archipiélago, incluida Gran Canaria, con previsión de acumulados de hasta 80–100 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas de cumbre y medianías, especialmente en la vertiente sur y suroeste. Se suman avisos por viento fuerte y fenómenos costeros, que afectan sobre todo a las islas occidentales y orientales, así como al norte de Gran Canaria.

Los modelos indican que el frente asociado a Claudia continuará atravesando las islas de oeste a este durante la mañana, con chubascos localmente fuertes y tormentosos, y que tenderá a debilitarse a partir de la tarde, aunque la inestabilidad podría prolongarse algunas horas más. En este contexto, las autoridades insisten en las recomendaciones básicas: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar cauces ni zonas inundables, extremar la prudencia al volante y seguir únicamente los canales oficiales de información.