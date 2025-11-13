La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos

La borrasca Claudia ha dejado su huella en Gran Canaria durante las últimas horas con lluvias intensas, rachas de viento y diversos incidentes, aunque sin heridos. Los servicios de emergencia del Cabildo y de los ayuntamientos han trabajado durante la madrugada y la mañana de este miércoles para atender caídas de árboles, desprendimientos y pequeñas inundaciones, especialmente en el sur y las medianías de la isla.

En San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios más afectados, se registró la caída de un árbol en la Avenida de Gáldar, en San Fernando, que ya fue retirada por los bomberos. También se produjo el derrumbe de un muro en la zona del hotel Atlantic Beach, junto al centro comercial Anexo II de Playa del Inglés, que dañó tres vehículos estacionados. Además, las fuertes lluvias provocaron varios accidentes leves en la GC-1, en Arteara y en la rotonda junto a la piscina municipal, todos sin heridos.

Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria / LP/DLP

Los servicios municipales realizaron achiques de agua en viviendas de la Avenida de Alemania y en el Patronato de San Fernando, además de resolver atascos puntuales en el alcantarillado de la Avenida de Tirajana y el Canódromo. En las playas, el trabajo preventivo permitió encauzar las escorrentías procedentes de los barrancos, evitando daños mayores.

Por su parte, la carretera que conecta el barrio de Roque, Solana y Chorrillo ha sido cortada en el municipio de Tejeda. Ya se trabaja para abrir paso por la misma.

La borrasca Claudia también dejó sus efectos en el municipio de Mogán, donde las intensas lluvias registradas durante las últimas horas han provocado importantes escorrentías en los barrancos de Veneguera, Mogán y Arguineguín, que corren con gran caudal hasta Cercados de Espino.

Uno de los puntos más afectados ha sido el barranco de Arguineguín, donde un desprendimiento ha dejado incomunicados a los vecinos del barrio de El Caidero, según ha confirmado el Ayuntamiento de Mogán.

Desprendimientos y atención a personas vulnerables

La borrasca también provocó desprendimientos en los accesos a los barrios de La Montaña y Taidía, en las medianías del municipio, dejando momentáneamente incomunicados a varios vecinos. Personal de Carreteras del Cabildo y maquinaria municipal trabajan desde primera hora en las labores de limpieza y reapertura de los viales.

Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria / LP/DLP

Asimismo, los equipos de Protección Civil y Policía Local intervinieron para trasladar a una persona sin hogar hasta el pabellón habilitado para emergencias, donde se encuentran cuatro personas y tres animales acogidos.

Desde las administraciones públicas se insiste en extremar la precaución ante los efectos de Claudia, que continuará afectando al archipiélago durante la noche con vientos fuertes y chubascos intensos. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y retirar elementos sueltos en balcones o azoteas para prevenir accidentes por las ráfagas de viento.

Incidencias en Santa Lucía de Tirajana

El municipio de Santa Lucía de Tirajana ha registrado durante las últimas horas más de 80 litros por metro cuadrado de lluvia como consecuencia del paso de la borrasca Claudia, lo que ha provocado varias incidencias de carácter menor. Entre ellas, se produjo un desprendimiento en la carretera de Cuchillos, en la GC-65, y la caída de algunas piedras en la zona conocida como La Cafetera, en Hoya de la Cebada, en el tramo entre Temisas y El Parralillo. También se han detectado problemas en la red de saneamiento en el barrio de Casa Pastores, debido a una obstrucción puntual.

Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria /

Además, una avería eléctrica general en Doctoral ha dejado fuera de servicio varios semáforos en la Avenida de Canarias con la calle Insular, y se han registrado chispazos en fachadas de viviendas a causa del tendido eléctrico afectado por la lluvia y el viento. Por otro lado, el albergue municipal ha acogido a dos personas sin hogar durante la noche para garantizar su seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.