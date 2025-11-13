Claudia impacta con fuertes lluvias, desvío de vuelos y cierre de vías

La borrasca Claudia golpea al Archipiélago canario desde este miércoles con intensas precipitaciones, fuerte viento, tormentas y mala mar, con la previsión de que las lluvias se intensifiquen desde la madrugada de este jueves y descarguen cantidades entre 80 y 100 litros por metro cuadrado en localidades del sur y del suroeste de las islas, con el consiguiente peligro de inundaciones.

Los registros máximos se alcanzaron en el Roque de Los Muchachos y en El Paso, más de 110 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 22.00 horas.

Ante ese escenario, la Aemet ha emitido para este jueves avisos naranja (riesgo importante) por lluvias en todo el Archipiélago, mientras el Gobierno de Canarias y los cabildos mantienen declarada la situación de alerta por esos cuatro fenómenos meteorológicos simultáneos, que han obligado a suspender las clases presenciales, desviar rutas de aviones, auxiliar a barcos, cortar carreteras, cerrar instalaciones o anular actos. Los ayuntamientos también tienen movilizados a sus equipos de emergencia en previsión de que corran los barrancos y se inunden zonas pobladas.

El frente asociado a la borrasca Claudia entró a mediodía por la isla de La Palma, pero previamente ya se habían recogido más de 30 litros en la localidad de El Paso. Desde entonces barre el Archipiélago de oeste a este y se espera que se debilite en las primeras horas de la tarde de este jueves, dejando tras de sí un reguero de incidentes. Al caer la noche comenzó a llover en las cumbres y el sur de Gran Canaria, antes que en Tenerife.

La lluvia y el viento afectaron a la actividad de los aeropuertos canarios, con un total de 13 vuelos desviados en Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, así como numerosos retrasos en trayectos interinsulares, nacionales e internacionales.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Norte y otro en Tenerife Sur. En La Palma, dos se desviaron a Tenerife Norte y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Sur, respectivamente. Por último, desde Lanzarote se desviaron dos vuelos a Fuerteventura y otro a Gran Canaria, según informaron fuentes de Aena hasta las 20.00 horas.

La Provincia

El temporal marítimo está afectando especialmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El puerto de Arrecife permanecerá cerrado al atraque de barcos. El muelle estará inoperativo hasta las 14.00 horas de este jueves por el denominado temporal del sur. Por indicaciones de los prácticos y Capitanía Marítima, se desaconseja el atraque de barcos en los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, no así en La Luz y Las Palmas, en la capital de Gran Canaria.

El cierre en Arrecife ha originado que los tres cruceros con escalas previstas para este jueves 13 en la capital de Lanzarote, con un total de 4.000 turistas, desvíen su destino. El Aida Bella venía con rumbo hacia Lanzarote desde el puerto de Lisboa, en Portugal. La Bella des Ocean ya ha confirmado que permanecerá en el puerto de Agadir hasta el viernes y reprograma su escala en Arrecife el próximo sábado día 15. El otro crucero, con capacidad para 2.000 pasajeros, el Marina, permanece también en el puerto marroquí de Agadir, según informaron las autoridades portuarias.

Además del desvío de estos tres cruceros, el cierre de la zona portuaria pudiera afectar a la operativa de los barcos contenedores y ferrys con mercancías que operan de manera asidua con el puerto conejero.

También en Arrecife, dos agentes de la Policía Local lograron rescatar a los tres ocupantes de una pequeña embarcación de unos cinco metros de eslora que se encontraba a la deriva a unos cuatrocientos metros frente a la playa de El Cable de la capital lanzaroteña.

La Policía Local de Arrecife fue activada desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), y de forma rápida los efectivos llegaron hasta la zona, donde se localiza el Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón. Desde tierra, los agentes comprobaron que los tripulantes se encontraban en una situación angustiosa, al fallarle el motor fuera borda con el que propulsaban a la pequeña embarcación de recreo.

Al percatarse de la gravedad, los dos agentes cogieron un flotador y un cabo y se lanzaron al agua para auxiliar a los tres tripulantes, uno de ellos ya con signos de agotamiento, y otro en muy malas condiciones, a punto de ahogarse.

Fuerte oleaje

En Gran Canaria, en la bahía de Arinaga, dos veleros permanecían anclados desde primeras horas del día buscando resguardo ante el fuerte oleaje y el viento creciente. Tras conversar con personal del Puerto de Arinaga, se les recomendó trasladarse hacia la zona norte del puerto, al abrigo de la escollera, para mayor seguridad.

Sin embargo, uno de los tripulantes decidió salir en una pequeña embarcación neumática con motor de 6 caballos para buscar comida en tierra. Al aproximarse a la zona conocida como La Planita, una fuerte ola volcó la neumática, dejándolo a la deriva durante unos minutos.

Una patrulla de la Policía Local avanza por la Calle Real de la capital palmera en medio de una tormenta. / Luis G. Morera (Efe)

De inmediato, los bomberos del parque de emergencias del Polígono Industrial de Arinaga acudieron al lugar, logrando socorrer al navegante y recuperar la embarcación. Por fortuna, todo quedó en un susto, sin daños personales ni materiales graves. El incidente generó preocupación momentánea, ya que el afectado creyó que el segundo velero podía estar en apuros. No obstante, tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que su tripulante se encontraba en perfecto estado.

Carreteras

En las carreteras, el Cabildo de Gran Canaria cerró al tráfico de forma preventiva, a partir de las 22.00 horas, tres carreteras de montaña que presentan gran peligrosidad en caso de fuertes lluvias. Se trata de la GC-200 de Agaete a La Aldea en el tramo de Faneque; la GC-210, los cinco kilómetros de Tejeda a Artenara; y la GC-605, desde Ayacata hasta el Pie de la Cuesta en la Presa de Las Niñas.

Las cuadrillas de empleados en la conservación de carreteras están movilizadas de manera preventiva, realizando labores de despeje de arbustos y ramas de árboles pegados a las carreteras de la red insular. Se trabajó en la poda y control de ramas en la carretera del Centro (GC-15), la de Teror (GC-21) y la de Valsequillo (GC-41). Además, en las zonas de Cumbre ya se han notado los efectos del viento con caída de algunas ramas.

Mogán

El Ayuntamiento de Mogán suspendió todas las actividades deportivas, sociales y culturales. Además, ha movilizado cuatro tractores en las zonas más conflictivas, como la playa de Tauro. Por seguridad, también se cerraron las carreteras GC-605 y GC-200, y se han habilitado 50 camas en el pabellón municipal para personas sin hogar.

Retirada de coches aparcados en el barranco de Ojos de Garza / Andrés Cruz

San Bartolomé de Tirajana

El Consistorio realizó trabajos de limpieza en las zonas más críticas: San Agustín, Buena Vista, Morro Besudo y Chamoriscán. Habilitó un albergue temporal en el pabellón de El Tablero, con capacidad para 50 personas. Canaragua mantiene un equipo de retén operativo. También se retiraron todas las sombrillas y hamacas de las playas.

Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento cerró todas las instalaciones deportivas, suspendió la actividad en escuelas infantiles, centros de mayores, atención a la discapacidad, y ciudad de la infancia. Cerró playas y habilitó un albergue en El Doctoral para 50 personas.

Ingenio

El Plan de Emergencias realizó trabajos de limpieza y recogida de pluviales en zonas críticas como la rotonda de Las Puntillas y la vía hacia Carrizal. Se suspendieron actividades al aire libre y se cerraron parques.

Agüimes

Se retiraron vehículos de barrancos, se colocaron sacos de contención en zonas críticas como Corralillo y Avenida Hermanos La Salle. En Arinaga se ejecutaron obras de drenaje en la avenida Polizón. Se recomendó no transitar en zonas inundables, especialmente en La Banda.

La Provincia

San Mateo

Todas las actividades municipales quedaron suspendidas. Se cerró parte del aparcamiento de la Plaza de la Solidaridad, el gimnasio, piscina, biblioteca, club de mayores, centro ocupacional, guardería, Escuela de Música, Escuela de Arte, Casa de la Juventud y sala de exposiciones.

Agaete

El Ayuntamiento cerró el acceso a playas, muelles, parques, zonas arboladas y senderos, prohibiendo todas las actividades.

La Aldea

El Consistorio prohibe el aparcamiento en barrancos y señaliza peligros en Tasarte, Tasartico y Guguy. Se cerró el acceso al muelle y se habilitó el pabellón para emergencias.

Artenara

El Encuentro de Culturas y Generaciones previsto para este viernes se aplaza al 28 de noviembre. Se aseguraron contenedores ante las fuertes rachas de viento.

Arucas

El municipio refuerza vigilancia en cauces, zonas costeras y áreas rurales.

Firgas

Suspende todas las actividades interiores y exteriores.

Gáldar

Cierra el tráfico en los barrancos de Gáldar y San Isidro y en la avenida de la Playa de Sardina. Vigila especialmente la Plaza de Santiago y zonas con riesgo de desprendimientos.

Guía

Cierra parques, instalaciones municipales, áreas recreativas, centro de día, centro ocupacional, biblioteca Miguel Santiago y museo Néstor Álamo.

Moya

Mantiene cerradas todas las instalaciones municipales.

Santa Brígida

Suspende actividades al aire libre y ordena teletrabajo a funcionarios no esenciales.

Tejeda

Suspende actividades socioculturales, gimnasio, yoga y talleres.

Teror

Aplaza la 17ª Muestra de Cortometrajes al 26 de noviembre. Cierra parques, plazas, senderos y suspende actividades culturales.

Valleseco

Suspende actividades y cierra áreas recreativas.

Valsequillo

Cierra parques, senderos, áreas infantiles, instalaciones deportivas y suspende eventos.

Telde

Cierra Oficinas Municipales, suspende actos de San Gregorio, actividades deportivas y habilita el Pabellón Juan Carlos Hernández para posibles evacuados. La Policía Local retiró cinco vehículos del barranco de Ojos de Garza.