Encendidos luces de Navidad en Gran Canaria 2025: fechas, horarios y municipios confirmados

En Gran Canaria se empieza a respirar la Navidad. La isla comienza su tradicional encendido de luces a partir del 15 de noviembre, dando inicio a una programación llena de actos en distintos municipios.

Este año, el objetivo vuelve a ser el mismo: impulsar el comercio local, llenar las calles de ilusión, tradición y ambiente navideño para residentes y visitantes.

Arinaga inaugura la Navidad 2025

El primer gran encendido de la isla será en Cruce de Arinaga, que abrirá la temporada navideña el sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas.

La conocida Fiesta de la Luz arrancará desde las 17:00 horas con un parque infantil, seguido del encendido oficial y un espectáculo musical para todos los públicos. A las 20:30 horas tendrá lugar el con cierto Merry Christmas, protagonizado por la cantante grancanaria Cristina Ramos, y presentado por Kiko Barroso en la Plaza Primero de Mayo.

El encendido cerrará con la actuación de Señor Natilla a partir de las 22:00 horas, que convertirá la plaza en una pista de baile.

Más fechas confirmadas

A medida que avanza noviembre, son más los municipios que se suman a la iluminación navideña. Hasta hora, estas son la fechas confirmadas:

Cruce de Arinaga (Agüimes) : 15 de noviembre a las 19:30h

: 15 de noviembre a las 19:30h Ingenio : 22 de noviembre a las 19:00h

: 22 de noviembre a las 19:00h Santa María de Guía : 27 de noviembre a las 20:30h

: 27 de noviembre a las 20:30h Gáldar : 28 de noviembre a las 18:00h

: 28 de noviembre a las 18:00h Playa de Mogán: 29 de noviembre a las 19:00h

En los próximos días los ayuntamientos del resto de municipios anunciarán las fechas de encendido de luces, acompañados de mercadillos navideños, actividades y conciertos.

Centros comerciales que dan la bienvenida a la Navidad

No solo los municipios se preparan para recibir la Navidad, los centros comerciales también los hacen. Cada uno cuenta con un programa de actividades para disfrutar en familia.

15 de noviembre

CC Mogan Mall - 18h

- 18h CC La Ballena - 18h

21 de noviembre

CC Siete Palmas - 18h

- 18h CC Las Arenas - 19h

22 de noviembre

CC Alisios - 19:30h

27 de noviembre

El Corte Inglés - 21:30h

28 de noviembre