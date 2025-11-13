Encendidos luces de Navidad en Gran Canaria 2025: fechas, horarios y municipios confirmados
La isla se prepara para la temporada navideña
En Gran Canaria se empieza a respirar la Navidad. La isla comienza su tradicional encendido de luces a partir del 15 de noviembre, dando inicio a una programación llena de actos en distintos municipios.
Este año, el objetivo vuelve a ser el mismo: impulsar el comercio local, llenar las calles de ilusión, tradición y ambiente navideño para residentes y visitantes.
Arinaga inaugura la Navidad 2025
El primer gran encendido de la isla será en Cruce de Arinaga, que abrirá la temporada navideña el sábado 15 de noviembre a las 19:30 horas.
La conocida Fiesta de la Luz arrancará desde las 17:00 horas con un parque infantil, seguido del encendido oficial y un espectáculo musical para todos los públicos. A las 20:30 horas tendrá lugar el con cierto Merry Christmas, protagonizado por la cantante grancanaria Cristina Ramos, y presentado por Kiko Barroso en la Plaza Primero de Mayo.
El encendido cerrará con la actuación de Señor Natilla a partir de las 22:00 horas, que convertirá la plaza en una pista de baile.
Más fechas confirmadas
A medida que avanza noviembre, son más los municipios que se suman a la iluminación navideña. Hasta hora, estas son la fechas confirmadas:
- Cruce de Arinaga (Agüimes): 15 de noviembre a las 19:30h
- Ingenio: 22 de noviembre a las 19:00h
- Santa María de Guía: 27 de noviembre a las 20:30h
- Gáldar: 28 de noviembre a las 18:00h
- Playa de Mogán: 29 de noviembre a las 19:00h
En los próximos días los ayuntamientos del resto de municipios anunciarán las fechas de encendido de luces, acompañados de mercadillos navideños, actividades y conciertos.
Centros comerciales que dan la bienvenida a la Navidad
No solo los municipios se preparan para recibir la Navidad, los centros comerciales también los hacen. Cada uno cuenta con un programa de actividades para disfrutar en familia.
15 de noviembre
- CC Mogan Mall - 18h
- CC La Ballena - 18h
21 de noviembre
- CC Siete Palmas - 18h
- CC Las Arenas - 19h
22 de noviembre
- CC Alisios - 19:30h
27 de noviembre
- El Corte Inglés - 21:30h
28 de noviembre
- CC Las Ramblas - 20h
