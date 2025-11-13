Esta es la gasolina y el gasoil más baratos de este jueves en la provincia de Las Palmas
Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, tiene el gasoil a 0,970€ el litro. En Ingenio, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,970€ el litro de Gasóleo A.
Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SHELL REHOYAS de Carretera GC 200 km 16 tiene la Gasolina 98 a 1,119€ el litro. También puedes optar por la estación DISA COSTA CALMA, de PájaraFuerteventura, GRAL. JANDIA km 64,5, con la .
Hoy, jueves 13 de noviembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 0,970€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,985€ el litro.
La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria
En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 0,970€ el litro.
La estación de SHELL REHOYAS en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC 200 km 16, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,119€ el litro. Otra opción está en Telde, Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO a 1,129€ el litro.
Gran Canaria tiene hoy, jueves 13 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 0,970€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,985€.
La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote
El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.
Para llenar el tanque hoy jueves 13 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta , a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,059€ el litro.
En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,126€ el litro en Calle Juan Carlos I 23. En Teguise, Avenida Campo de Golf, la estación de servicio DISA TEGUISE GOLF encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.
La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura
En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio DISA COSTA CALMA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,119€ el litro en GRAL. JANDIA km 64,5. En Puerto del Rosario, Calle Alfonso XIII 65, la estación de servicio DISA EL CHARCO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,199€ el litro.
Para llenar el tanque hoy jueves 13 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,099€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,118€ el litro.
El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Tuineje, estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad, donde sale a 1,040€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde se puede encontrar el gasoil a 1,048€ el litro.
La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria
Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,970€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,985€ el litro.
La Gasolina 98 más barata está en Carretera GC 200 km 16, con un precio de 1,119€ el litro de Gasolina 98 en la estación SHELL REHOYAS. La segunda mejor opción está en la estación DISA PUERTO DE LA LUZ, en Avenida de las Petrolíferas, con un precio de 1,149€ el litro.
El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.
La gasolina más barata de este jueves en Telde
En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,129€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.
La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 13 de noviembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.
El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,999€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.
Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
- Dos hermanos canarios diseñan un aplicativo que revoluciona el registro de viajeros en alojamientos turísticos
- Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”