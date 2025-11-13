'Maspaloma sin -s-': Pedro Franco rescata la historia del sur de Gran Canaria

"Si hablar hoy del sur grancanario significa colocar adjetivos de opulencia, riqueza o ambigüedad, anteayer, hasta hace un poco más de sesenta años, significaba nombrar a un lugar alejado, perdido, casi en estado virgen; como alguien acuñó: era una isla dentro de otra isla”. Esa transformación -de lo remoto a lo cosmopolita- es la que late entre las páginas de ‘Maspaloma sin -s-’, el nuevo libro del autor y técnico en Patrimonio Histórico y Cultural, Pedro José Franco, nombrado el pasado mes de agosto Hijo Predilecto de San Bartolomé de Tirajana.

La obra, recién salida del horno, se adentra en los barrancos, los caminos y las historias del viejo Maspaloma -sin esa “s” moderna que llegó con el turismo-, rescatando voces, oficios y recuerdos que el tiempo parecía haber cubierto de arena de su playa. A lo largo de sus páginas, el lector emprende un viaje que lo lleva hasta los hogares de los primeros pobladores indígenas que habitaron la zona, descubre el origen del topónimo Maspaloma, se adentra en las primeras actividades agrarias que dieron forma a su paisaje y presencia cómo germinó, paso a paso, el turismo que transformó para siempre el sur de Gran Canaria.

Pedro Franco porta su libro 'Maspaloma sin -s-' / Andrés Cruz

“No se puede amar lo que no se conoce”, explica Pedro Franco, y fue precisamente a partir de esa idea -y de su ponencia ‘Maspalomas ò Llanos de Axulagal’, que presentó en el XXV Coloquio de Historia Canario-Americana celebrado en el año 2022 en la Casa de Colón- que decidió escribir este libro. Para él, que ha crecido entre las callejuelas, los barrancos y la naturaleza de lo que fue aquel antiguo Maspaloma, resulta incomprensible que muchos jóvenes de la zona desconozcan el origen de su propio hogar.

Apéndices en inglés y alemán

Además, el actual núcleo turístico fue, hace varias décadas, la cuna insular de un crisol de culturas y de personas llegadas desde los cinco continentes, que hoy llaman a este lugar su casa. Con ‘Maspaloma sin -s-’, el autor aspira a que todos ellos, vecinos nuevos y antiguos, descubran el tesoro que tienen bajo sus pies: la historia, la memoria y la identidad de un sur que aún les queda por conocer.

No obstante, el libro no está dirigido únicamente a quienes viven en la zona, sino también a los extranjeros y turistas que visitan Maspalomas y que, a pesar de buscar información sobre sus orígenes, rara vez la encuentran. “Durante más de sesenta años han venido millones de personas a esta zona, y la mayoría de ellos se marchan sin tener ni idea de dónde han estado”, argumenta Pedro Franco. Por este motivo, al final del libro se incluye un apéndice en inglés y otro en alemán, con el propósito de acercar la historia y la identidad del lugar también a quienes la descubren desde fuera. “Muchas veces los turistas piden información de Maspalomas y rara vez la encuentran”, recalca.

Primeros habitantes

Para el escritor, si algo debe destacarse de la vasta historia que abraza este lugar es que la presencia humana en Maspalomas se remonta a tiempos anteriores a la conquista castellana de las Islas Canarias. Es decir, antes del siglo XV ya existían evidencias arqueológicas que confirman esa ocupación prehispánica, como la Necrópolis de Maspalomas, que alberga 141 inhumaciones, o el yacimiento de Punta Mujeres, ambos testigos silenciosos de una vida mucho más antigua de lo que muchos imaginan.

“En la parte histórica del libro no hay ni un solo renglón de mi cosecha”, matiza el autor, quien ha recurrido a fuentes de prestigiosos intelectuales, historiadores, geógrafos e investigadores. Por este motivo, asegura, ha dejado de lado expresiones como “yo creo que” o “hemos llegado a la conclusión de” para centrarse en una argumentación basada en hechos y evidencia.