Los números de la borrasca Claudia en Gran Canaria: más de 120 incidencias, 80 litros por metro cuadrado y vientos que rozan los 100 km/h

La borrasca Claudia ha dejado más de 120 incidentes en el archipiélago durante la madrugada de este jueves, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. Las incidencias, registradas entre las 22:00 horas del miércoles y las 06:00 del jueves, han afectado especialmente a municipios de Tenerife y Gran Canaria, con precipitaciones que en algunos puntos de la isla redonda han superado los 80 litros por metro cuadrado.

En Tenerife, las principales incidencias se concentraron en San Cristóbal de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, donde los servicios de emergencia atendieron avisos por desprendimientos, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas. En Gran Canaria, los municipios de Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes fueron los más afectados, con carreteras cortadas por desprendimientos, problemas en el tendido eléctrico y daños leves en infraestructuras locales.

Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria / LP/DLP

Cinco vías insulares permanecen cerradas al tráfico en Gran Canaria: la GC-204 (acceso a Tasartico), la GC-60 (entre los kilómetros 25,5 y 25,3, acceso al hotel Las Tirajanas) y varios tramos de la GC-200, concretamente los accesos a Andén Verde, Tirma y Faneque. También están intransitables la GC-210 entre Artenara y Tejeda y la GC-605, entre Ayacata y Pie de la Cuesta.

En cuanto a las lluvias más intensas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado más de 100 litros por metro cuadrado en La Palma, con 112,9 l/m² en el Roque de los Muchachos y 111 l/m² en El Paso. En Tenerife, las Cañadas del Teide acumularon 48 l/m², mientras que en Gran Canaria se midieron 80,4 l/m² en Cuevas del Pinar, 78,2 en la Vega de San Mateo y 76 l/m² en Las Tirajanas.

Así ha afectado la borrasca Claudia a distintos puntos de Gran Canaria /

Los vientos también han sido protagonistas, con rachas que superaron los 100 km/h en zonas altas de Tenerife y La Gomera. En el Alto de Igualero (La Gomera) se alcanzaron 109 km/h, mientras que en Izaña (Tenerife) se registraron 106 km/h. En El Hierro, el viento llegó a los 91 km/h en Sabinosa, en el norte de la isla.

El frente de la borrasca se encuentra ahora sobre Lanzarote y Fuerteventura, donde Puertos del Estado ha ordenado el cierre temporal de los puertos de Arrecife (hasta las 14.00 horas) y Puerto del Rosario (hasta las 18.00 horas) por motivos de seguridad. En Arrecife, una mujer resultó herida leve tras ser golpeada por una chapa desprendida por el viento en la calle León y Castillo, según el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

Durante la madrugada, la tormenta también ha descargado más de 200 rayos frente a la costa oeste de Lanzarote, aunque la actividad eléctrica ha ido disminuyendo con el paso de las horas. Los servicios de emergencia permanecen en alerta en todas las islas, especialmente en las zonas de medianías y costa, ante el posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas durante el día.