¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Agüimes enciende la Navidad y Playa del Inglés visibiliza el orgullo LGTBI

La borrasca Claudia da paso a un fin de semana de buen tiempo y lleno de diversión con ferias, fiestas y eventos repartidos por todos los municipios de la isla.

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea inaugura hoy, a las 19.30 horas, La Casa de la Memoria. La cita es en la calle Alfonso XIII, nº 20 y el acto estará presentado por Antonio Betancor.

Los bailes urbanos llenarán de ritmo la plaza de San Gregorio / Ayuntamiento de Telde.

San Gregorio continúa celebrando sus fiestas. El parque Franchy y Roca ofrece una ludoteca infantil, de 18.00 a 20.00 horas. A las 19.00 horas, inauguración de la XII Muestra de Fotografía ‘Enfoques’, en el círculo cultural de Telde. A las 19.30, XII Memorial Juan León Suárez, en el terrero municipal de lucha Lomo Cementerio. A las 20.00 horas, Festival A.F. Atacayte, con el espectáculo ‘Voces del Barrio’, en la plaza de San Gregorio. La noche continúa con dj Herrera, a las 22.00 horas, en las ramblas Pedro Lezcano, la actuación del grupo Cuenta Atrás, a las 23.30 horas y le siguen Aseres y dj Cholo, en la plaza de San Gregorio. Mañana, desde las 11.00 horas y hasta las 20.00, II Feria Comercial en la zona peatonal. El programa continúa a las 12.00 con el I Encuentro Insular de Bandas Ruperto Armas Reyes, y a las 20.00 horas, el XIV Festival Folclórico de la AF Cendro. Por la noche, dj Promaster, a las 22.00, en las ramblas y a las 23.00 horas, actuación de Acuarela. El domingo, continúa la feria comercial, de 10.00 a 20.00 horas, la Romería-Ofrenda a San Gregorio, desde las 19.00 horas y con salida desde La Barranquera hasta la plaza de San Gregorio

Marea fluorescente para sensibilizar sobre la diabetes / Ayuntamiento de Ingenio

El parque del Buen Suceso de Carrizal acoge hoy de 10.00 a 20.00 horas, la Feria de la Juventud. El evento ofrece taller de DJ, zona gaming, simuladores, laser tag, hinchables, concursos de K-Pop, bailes, stands informativos, foodtrucks y diversas propuestas de ocio alternativo. Además, la música tendrá un papel central con las actuaciones del grupo local 35240 así como los DJ Alejo Sánchez, Danienverso y Sammyto. Mañana, la Avenida Carlos V acoge la carrera solidaria contra la diabetes, Flúor Moon Diabetes, desde las 12.00 y hasta las 2.00 de la mañana. Además actuarán Jaime García, Levi y Estrella, DJ Iriome Suárez, batucada Rumbaxao, y clases de zumba, entre otras actividades. También la Casa del Obispo de Carrizal acoge hoy a las 18.00 horas la inauguración de las X Jornadas Culturales de la AFC Guayadeque, que incluye mañana a las 11.00 horas un taller de arqueología en familia sobre arte rupestre.

Punto J fest - Te falta kalle III Edición. / Ayuntamiento de Santa Lucía

El recinto ferial de Vecindario acoge mañana de 17.00 a 23.30 horas la tercera edición del ‘Punto Fest, te falta kalla’ con actividades en distintos espacios. En el Punto de Juegos habrá billar, ping-pong, futbolín, cartas, Magic Commander, Pokémon, YuGiOh o Lorcana. El Punto Gastronómico tendrá zona de picnic; también se habilitará un Punto Gamer con videojuegos y experiencias de realidad virtual y en el punto deportivo se celebrarán los campeonatos de Basket 3x3 y Fútbol kalle. ambién habrá Punto K-Pop con actividades relacionadas con el género como random play y juegos y Punto Creativo, una zona habilitada para la realización de talleres juveniles.

Agüimes dará la bienvenida a la Navidad con un espectáculo de luz en el Cruce de Arinaga. / Ayuntamiento de Agüimes.

El municipio enciende la Navidad mañana en el Cruce de Arinaga. La ‘Fiesta de la Luz’ comienza a las 19.30 horas en la avenida de Ansite. La jornada arranca a las a partir de las 17.00 horas de la tarde con un ludoparque infantil para que los más pequeños de la casa se diviertan. Tras el espectáculo de luces, la música tomará el relevo en el municipio con el concierto ‘Merry Christmas’, protagonizado por la cantante Cristina Ramos, a las 20.30 horas en la plaza Primero de Mayo.

Casa Quintanilla acoge la quinta edición de Arucas es Arte. El programa se reparte entre mañana, de 10.00 a 20.30, y el domingo, de 10.00 a 17.00 horas, y ofrece yoga, lettering en tote bag, pintura, encuadernación, cocina, y las actuaciones de Gabri Serrini, Macaronesia, Alba Gil Aceituno y Adri y Rod, entre otras.

El monólogo ‘Epístola’ de Delia Santana. / Ayuntamiento de Teror.

El auditorio municipal recibe mañana, a las 20.30 horas, el monólogo ‘Epístola’ de Delia Santana. Las entradas cuestan 10 euros. El domingo, de 12.00 a 21.30 horas, el mismo escenario acoge el VII Encuentro de Banditas Eusebio Bravo.

El Centro Cultural de la Villa acoge hoy, a las 19.00 horas, ‘Mujeres de barro y poesía’, una muestra teatral de carácter gratuito. También hoy, la risa, la música y el vino toman la Calle Real, a partir de las 20.30 horas, con ‘El Humor Exchiste’ de Gofio Comedy. Mañana, a las 20:30 horas el municipio disfrutará de un concierto de Germán lópez y Agusto Báez en el Centro Cultural de la Villa. El domingo, las calles de Santa Brígida se vestirán de mercadillo donde los productos principales, como no podía ser de otra forma, serán los vinos y quesos.

Asimetrías, resistencia y memoria histórica. A 300 años del proceso fundacional de Montevideo’ / Ayuntamiento de Santa María de Guía

La Casa de la Cultura acoge hoy a las 20.00 horas la inauguración de la exposición ‘Asimetrías, resistencia y memoria histórica. A 300 años del proceso fundacional de Montevideo’, una muestra que reflexiona sobre los lazos históricos entre Canarias y Uruguay.

Winter Pride 2025 / LP/DLP

El Winter Pride continúa en Maspalomas. Hoy, a las 11.00 horas comienza una fiesta en la pisicina del Ocean Club amenizada por el grupo Vengaboys. Por la noche, el escenario del Yumbo se viste de fiesta con las actuaciones de Soraya Vivian y DJ internacionales. Mañana, a partir de las 15:00 se celebrará la marcha por la diversidad en Maspalomas. El domingo, desde las 10:00 hasta las 17:00 horas se celebrará en el Parque Urbano del Sur el Encuentro Vecinal con actividades y espectáculos. n