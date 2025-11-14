Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval Costa Mogán 2026 se viste de ‘Cabaret’

Vedettes, músicos bohemios y plumas marcarán la fiesta elegida por votación popular, del 24 al 29 de marzo

Gala Drag del Carnaval Costa Mogán en una foto de archivo

Gala Drag del Carnaval Costa Mogán en una foto de archivo / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Plumas exuberantes, corsetería brillante y lentejuelas que captan todas las miradas marcarán el tono del Carnaval Costa Mogán 2026, que este año se celebrará bajo la alegoría ‘El Cabaret’, elegida por votación popular en la web del Ayuntamiento de Mogán.

Tras el periodo de votación, iniciado el pasado 27 de octubre, ‘El Cabaret’ obtuvo el 46,8% de los votos, imponiéndose frente a otras opciones como ‘México’ (44,7%) y ‘Cómics’ (11,6%). Con esta temática, las jornadas festivas previstas del 24 al 29 de marzo ofrecerán un auténtico espectáculo de varieté, con vedettes, maestros de ceremonia, bailarinas de plumas en abanico, músicos bohemios y todo tipo de artistas que evocarán los legendarios clubes parisinos de la belle époque.

Noticias relacionadas y más

Color y glamour

El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, agradeció la participación ciudadana y recordó que el carnaval es “por y para el disfrute de la ciudadanía”. Santana invitó a todos a sumarse a las galas y a disfrutar de las actividades que llenarán de música, baile y brillo las calles de Arguineguín. Con esta alegoría, el Carnaval Costa Mogán 2026 promete convertirse en un desfile de color, glamour y espectáculo, consolidando a la localidad como un referente del ocio y la cultura en la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
  2. La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
  3. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
  4. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  5. Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
  6. Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
  7. La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
  8. Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"

El Carnaval Costa Mogán 2026 se viste de ‘Cabaret’

El Carnaval Costa Mogán 2026 se viste de ‘Cabaret’

La Lotería Nacional del jueves reparte más de 40.000 euros en Gran Canaria

La Lotería Nacional del jueves reparte más de 40.000 euros en Gran Canaria

Elecciones en el Puerto de Las Palmas: Maximiliano Díaz renueva su cargo como presidente de los estibadores con el 74% de los votos

Elecciones en el Puerto de Las Palmas: Maximiliano Díaz renueva su cargo como presidente de los estibadores con el 74% de los votos

Vecinos de Telde y colectivos ecologistas convocan una manifestación por la contaminación que mantiene 17 playas cerradas

Vecinos de Telde y colectivos ecologistas convocan una manifestación por la contaminación que mantiene 17 playas cerradas

Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla

Este es el restaurante al que tienes que ir sí o sí en Gran Canaria: sirve una de las carnes de cochino más famosas de la isla

Kate Ryan enloquece al público en el Winter Pride de Maspalomas

Kate Ryan enloquece al público en el Winter Pride de Maspalomas

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

El plan más completo del sur de Gran Canaria: cena frente al mar, espectáculo y música en directo

La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas
Tracking Pixel Contents