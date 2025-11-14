El Carnaval Costa Mogán 2026 se viste de ‘Cabaret’
Vedettes, músicos bohemios y plumas marcarán la fiesta elegida por votación popular, del 24 al 29 de marzo
Plumas exuberantes, corsetería brillante y lentejuelas que captan todas las miradas marcarán el tono del Carnaval Costa Mogán 2026, que este año se celebrará bajo la alegoría ‘El Cabaret’, elegida por votación popular en la web del Ayuntamiento de Mogán.
Tras el periodo de votación, iniciado el pasado 27 de octubre, ‘El Cabaret’ obtuvo el 46,8% de los votos, imponiéndose frente a otras opciones como ‘México’ (44,7%) y ‘Cómics’ (11,6%). Con esta temática, las jornadas festivas previstas del 24 al 29 de marzo ofrecerán un auténtico espectáculo de varieté, con vedettes, maestros de ceremonia, bailarinas de plumas en abanico, músicos bohemios y todo tipo de artistas que evocarán los legendarios clubes parisinos de la belle époque.
Color y glamour
El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, agradeció la participación ciudadana y recordó que el carnaval es “por y para el disfrute de la ciudadanía”. Santana invitó a todos a sumarse a las galas y a disfrutar de las actividades que llenarán de música, baile y brillo las calles de Arguineguín. Con esta alegoría, el Carnaval Costa Mogán 2026 promete convertirse en un desfile de color, glamour y espectáculo, consolidando a la localidad como un referente del ocio y la cultura en la isla.
