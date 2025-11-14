"Conéctense a la vida": el Cabildo alerta del impacto mortal del uso del móvil al volante

“La vida es el ‘like’ más importante, conéctense a ella”. Con esa advertencia, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, abrió en el IES La Isleta el acto del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico, en el que llamó a extremar la atención en la vía pública y a evitar las distracciones generadas por el móvil, tanto entre jóvenes como entre adultos.

El encuentro, enmarcado en el programa “Movilidad Segura”, que el Cabildo desarrolla junto a AIPSEV, se celebró bajo el lema “Sumemos juntos para restar, porque detrás de cada número hay personas” y rindió homenaje a fallecidos, heridos y familiares afectados por una siniestralidad que causa 1,2 millones de muertes y decenas de millones de heridos al año en el mundo. La jornada se adelantó a la conmemoración global de este domingo, 16 de noviembre.

Morales subrayó que la seguridad de la ciudadanía es “una de mis mayores preocupaciones” y evitó hablar de política para centrarse “en la vida”. Señaló el uso del móvil como una de las principales causas de siniestros: “El mundo virtual atrapa, pero también mata”, afirmó, advirtiendo contra los llamados “zombis urbanos”, peatones y usuarios de patinetes o bicicletas absortos en sus pantallas. Recalcó que la responsabilidad es compartida: “Los conductores deben ir atentos, pero ustedes, como peatones, son los más vulnerables”.

Pidió inteligencia y prudencia en la vía pública: “No permitan que un mensaje o una notificación corte su vida de raíz. La vida es el ‘like’ más importante”.

Acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico en el IES La Isleta / LP/DLP

Una semana de talleres y medio millar de estudiantes participantes

Al acto asistieron responsables de AIPSEV, representantes institucionales, familiares de víctimas, personas heridas, colectivos vulnerables —jóvenes, mayores, ciclistas, motoristas— y alumnado del IES Felo Monzón y del CIFP Las Indias. También se reconoció el trabajo de los servicios de emergencia.

El encuentro cerró una semana de talleres del programa internacional “Vía de Michelín”, en los que participaron cerca de 500 estudiantes de los IES Omayra Sánchez (Marzagán) y San Miguel Arcángel (Escaleritas). En dos años, “Movilidad Segura” ha alcanzado a más de 5.000 alumnos, 600 mayores y 300 personas de colectivos vulnerables. Morales destacó la colaboración con AIPSEV y el impacto de las campañas de sensibilización.

El acto concluyó reclamando más apoyo a las víctimas, una revisión del estado de las carreteras y la continuidad de las políticas de prevención basadas en educación, formación y buena comunicación.