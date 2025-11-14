Una nueva forma de observar las estrellas atraca en Mogán

Este sábado llega al Puerto de Mogán el velero Misus B para presentar una nueva experiencia turística que combina la navegación, la observación astronómica y el descubrimiento del patrimonio natural de las islas a través del proyecto Atlantic Star Adventures.

Tras culminar en el sur grancanario una travesía inaugural que le ha llevado de Madeira a Canarias, emulando las travesías en las que las naves se guiaban por los alisios y las estrellas, este evento inaugural se cerrará con una charla abierta al público este sábado en el Puerto de Mogán, en colaboración con SEO/BirdLife, sobre la importancia de conservar los ecosistemas marinos y promover un turismo respetuoso con el entorno.

El proyecto Atlantic Star Adventures nació con la misión de impulsar el turismo sostenible e involucrar a empresas y asociaciones de las cuatro regiones ultraperiféricas europeas: Azores, Madeira, Canarias y Martinica. La idea central era mejorar la digitalización de las empresas y dar un impulso concertado hacia un turismo sostenible entre estas cuatro localizaciones.

Astronomía desde el mar

A partir de los talleres de cooperación celebrados con empresas y asociaciones del sector, surgió la creación de una plataforma conjunta para el astroturismo en el mar. Esta plataforma no solo permite la observación de estrellas, sino también el avistamiento de eclipses y otras experiencias marítimas. La oferta abarca desde paseos en velero al atardecer con cena hasta opciones en kayak o barco a motor, todas ellas acompañadas de monitores con formación en astronomía.

La iniciativa cuenta con la coordinación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), clave para impulsar y diversificar a las pequeñas y medianas empresas involucradas gracias a la financiación de la Unión Europea y el Grupo Marítimo de Pesca (GALP).

La travesía piloto, promovida por Xavier Martínez de Nautic Ocean, comenzó en Barcelona como punto de partida simbólico. El recorrido de más de 400 millas náuticas se realizó principalmente a vela entre Madeira y Canarias, siguiendo la ruta histórica de Cristóbal Colón, guiado por los vientos alisios y las estrellas. Las escalas incluyeron Madeira, donde se realizó un encuentro con empresas partícipes, y Tenerife, donde se llevó a cabo una actividad de avistamiento de cetáceos con hidrófonos y un recorrido por la costa oriental con Misael Morales, director de BIOSEAN.