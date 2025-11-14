La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 14 de noviembre, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,129€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO EL CARRIZAL de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,970€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,985€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,970€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,970€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,129€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy viernes 14 de noviembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,059€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Calle Juan Carlos I 23, la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,238€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,109€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,258€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,259€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje a 1,040€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,048€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TARAHALES I en Carretera Los Tarahales a 1,169€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 14 de noviembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,970€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 14 de noviembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,129€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA BOCABARRANCO en Calle Alegría 35 a 1,169€ el litro.

