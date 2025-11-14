Kate Ryan enloquece al público en el Winter Pride de Maspalomas
Más de 40.000 personas celebrarán el fin de semana en San Bartolomé de Tirajana
Miles de personasse concentraron, desde primera hora de la tarde, en los aledaños de la Plaza de la Diversidad “Darío Jaén”, ante uno de los conciertos más esperados del programa de esta edición del Winter Pride de Maspalomas.
Kate Ryan, entre fuertes medidas de seguridad y puntual a la cita, subió al escenario ante un público enloquecido que ya empezaba a tararear sus míticos temas.
Los presentadores de la gala, Roberto Herrera y Soraya Vivian, desbordados por la expectación que había generado la cantante belga, no tardaron en invitarla a subir al escenario.
Cristian Rodríguez, escenógrafo de Sonocom, activó el operativo para el despegue del cohete lumínico que preside el epicentro de la fiesta. El furor y la emoción de los asistentes hizo el resto.
“Désenchantée” o “Ella, Elle I´a”, que podrían formar parte de la banda Sonora de la comunidad LGTBIQ+,convirtieron el Centro Comercial Yumbo en una macrodiscoteca al aire libre con cada uno de los pasillos colapsados.
La fiesta continua hoy
A partir de mediodía arranca una de las “pool parties” más famosas del mundo. “Tropicana”, en el Ocean Club, se ha convertido en una referencia dentro de la programación del “Winter Pride”.
Con casi 5.000 entradas vendidas, los asistentes disfrutarán de otro de los platosfuertes de este año, la actuación de los “Vengaboys”.
“Boom, Boom, Boom, Boom!!” sonará en Maspalomas para dar la bienvenida a más de 40.000 personas que disfrutarán de un fin de semana de fiesta, pero sobre todo de reinvindicación y respeto a la diversidad.
