La Lotería Nacional del jueves reparte más de 40.000 euros en Gran Canaria
Melenara recibe el primer premio y El Tablero y Bravo Murillo reparten el segundo en un sorteo muy distribuido por el país.
LP/DLP
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves volvió a sonreír a Gran Canaria, donde se repartieron miles de euros gracias a un primer y un segundo premio vendidos en tres administraciones de la isla. Las localidades de Melenara, El Tablero y una administración situada en la calle Bravo Murillo, 7, se encuentran entre los puntos afortunados en una jornada en la que los premios quedaron muy repartidos por todo el país.
El primer premio, correspondiente al número 57.296, cayó en Melenara, donde se vendió un único décimo premiado con 30.000 euros. El segundo premio, para el número 57.151, fue consignado en El Tablero y en la administración de Bravo Murillo, dejando 6.000 euros en cada establecimiento.
Otros lugares donde cayó el primer premio
Chiclana de la Frontera (Cádiz), Librilla (Murcia), Sevilla, Esparreguera (Barcelona), San Pedro del Pinatar (Murcia), además de ser distribuido a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y vendido en Benidorm (Alicante), Gijón (Asturias), Villanueva del Fresno (Badajoz), Barcelona, León y Chañe (Segovia).
